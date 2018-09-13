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Beylikdüzü'nde lüks otomobile silahla saldırı

Beylikdüzü’nde lüks bir otomobil içerinde bulunan genç bir kadına silahlı saldırı düzenlendi.

Beylikdüzü'nde lüks bir otomobil içerinde bulunan genç bir kadına silahlı saldırı düzenlendi. Silahlı saldırı sonucunda genç kadın ağır yaralanırken, olayı gerçekleştiren şüpheli kayıplara karıştı. Genç kadının olay yerine gelen ailesi sinir krizi geçirdi.


Beylikdüzü Cumhuriyet Mahallesi Hanımeli Sokak üzerinde gerçekleşen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Sokak üzerinde seyir halinde olan lüks bir otomobilin yanına başka bir araç yaklaştı. Araç içerisindeki kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, lüks otomobile kurşun yağdırdı. Silahlı saldırı sonucunda lüks otomobilin içinde bulunan Aslı Ç. isimli genç kadın ağır yaralandı.


Silah sesleri üzerine sokağa dökülen mahalle sakinleri yaralı kadını otomobilin içinden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ağır yaralı olduğu öğrenilen genç kadın çevrede bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Silahlı saldırıyı gerçekleştirerek olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için ise geniş çaplı soruşturma başlatıldı.



Kurşun yağmuruna tutulan genç kadının yakınları sini krizi geçirdi


Saldırı haberini alarak olay yerine gelen genç kadının yakınları sinir krizi geçirdi. Çevredeki vatandaşlar aile yakınlarını sakinleştirmeye çalıştı. Güçlükle sakinleştirilen aile yakınları genç kadının sağlık durumunu takip etmek için hastaneye gitti.


Polis ekipleriyse silahlı saldırının gerçekleştiği sokağı şeritle kapatarak olay yerinde inceleme başlattı. Olay yerinde çok sayıda kovan bulunurken ekiplerin çalışmaları sürüyor.

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