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11 Ağustos 2018 10:47

Beylikdüzü’nde tekne batması sonucu kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı

Dün akşam saatlerinde Beylikdüzü’nde 6 kişinin bulunduğu teknenin batması sonucu kaybolan 65 yaşındaki Cemal Keskin’in cesedine ulaşıldı.

Beylikdüzü’nde tekne batması sonucu kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı

11 Ağustos 2018 10:47


Dün akşam saatlerinde Beylikdüzü Kavaklı Sahili’nde 6 kişinin bulunduğu teknenin batması sonucu 5 kişi son anda kurtarılırken 1 kişi ise kaybolmuştu. Sabah saatlerinde de devam eden arama kurtarma çalışmalarında kayıp 65 yaşındaki Cemal Keskin’in cesedine ulaşıldı. Sahil Güvenlik birimlerine bağlı dalgıçlar tarafından cesedine ulaşılan Cemal Keskin, ekiplerce sahile çıkarıldı. Cenazeyi gören yeğenleri ise gözyaşı içerisinde amcalarının sahile çıkarılışını seyretti. Cemal Keskin’in cesedi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.




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