Beyoğlu’nda 700 anaokulu öğrencisi ders başı yaptı

Bu doğrudan insana yönelen ve dokunan bir hizmet” dedi.

2017-2018 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte Beyoğlu Semt Konaklarında eğitim gören anaokulu öğrencileri de ders başı yaptı. Beyoğlu Belediyesi’nin ilçenin 15 farklı noktasında hizmete açtığı Semt Konakları bünyesinde açılan Anaokullarında 20 derslik ve 37 öğretmen bulunuyor. Sabahçı ve öğlenci olmak üzere iki ayrı öğrenci grubunu ağırlayan Anaokulları, bu yıl yaklaşık 700 öğrenciye eğitim verecek. Bu yıl hizmete açılan Piripaşa Semt Konağı Anaokulu’nu ziyaret eden Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, sınıfları gezerek minik öğrencilerle oyun oynayıp sohbet etti.

“Doğrudan insana yönelen ve dokunan bir hizmet”

Beyoğlu Piripaşa Semt Konağı ve Anaokulunu hizmete sokmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, “Piripaşa Semt Konağımız, hem Anaokulu, hem de diğer kurslarımız ile birlikte Hasköy bölgemizde güzel bir hizmet noktası oluştu. Bu doğrudan insana yönelen ve dokunan bir hizmet. Bunlar sosyal belediyeciliğin hayatı anlamlı kılan en önemli hizmet alanını oluşturuyor. Mekanı bulmak, binayı yapmak, içini donatmak, yani hizmeti başlatmak gerçekten kolay değil. Ama bu bölgenin bu hizmete ihtiyacı vardı. Hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.