Diğer
Kategoriler
19 Eylül 2017 15:28

Beyoğlu’nda 700 anaokulu öğrencisi ders başı yaptı

Beyoğlu’nda yeni eğitim yılının başlamasıyla birlikte hizmete açılan Piripaşa Semt Konağı Anaokulu’nu ziyaret eden Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, “Piripaşa Semt Konağımız, hem Anaokulu, hem de diğer kurslarımız ile birlikte Hasköy bölgemizde güzel bir hizmet noktası oluştu.

Beyoğlu’nda 700 anaokulu öğrencisi ders başı yaptı

19 Eylül 2017 15:28

Bu doğrudan insana yönelen ve dokunan bir hizmet” dedi.


2017-2018 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte Beyoğlu Semt Konaklarında eğitim gören anaokulu öğrencileri de ders başı yaptı. Beyoğlu Belediyesi’nin ilçenin 15 farklı noktasında hizmete açtığı Semt Konakları bünyesinde açılan Anaokullarında 20 derslik ve 37 öğretmen bulunuyor. Sabahçı ve öğlenci olmak üzere iki ayrı öğrenci grubunu ağırlayan Anaokulları, bu yıl yaklaşık 700 öğrenciye eğitim verecek. Bu yıl hizmete açılan Piripaşa Semt Konağı Anaokulu’nu ziyaret eden Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, sınıfları gezerek minik öğrencilerle oyun oynayıp sohbet etti.



“Doğrudan insana yönelen ve dokunan bir hizmet”


Beyoğlu Piripaşa Semt Konağı ve Anaokulunu hizmete sokmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, “Piripaşa Semt Konağımız, hem Anaokulu, hem de diğer kurslarımız ile birlikte Hasköy bölgemizde güzel bir hizmet noktası oluştu. Bu doğrudan insana yönelen ve dokunan bir hizmet. Bunlar sosyal belediyeciliğin hayatı anlamlı kılan en önemli hizmet alanını oluşturuyor. Mekanı bulmak, binayı yapmak, içini donatmak, yani hizmeti başlatmak gerçekten kolay değil. Ama bu bölgenin bu hizmete ihtiyacı vardı. Hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    35°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    25°C
  • Cuma
    Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç