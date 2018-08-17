Beyoğlu’nda bulunan Sosyal Market bayram öncesi yüzleri güldürdü

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da bayram öncesi Sosyal Market’i ziyaret ederek, “Bayramlar bize bölüşmeyi, paylaşmayı ve yardımlaşmayı hatırlatan çok özel günler" dedi.

Beyoğlu’nda 8 senedir hizmet veren Sosyal Market’te Kurban Bayramı öncesi yine yüzler güldü. Beyoğlu Belediyesinin kurduğu ve bağışlarla desteklenen Sosyal Market’te “Kurban Bayramı Kampanyası“ ile ihtiyacı olan vatandaşlar bayram öncesi ihtiyaçlarını karşıladı. Kampanya kapsamında kesilecek kurbanlar da yıl boyunca muhtaç ailelere ulaştırılacak.

Marketin kurulduğu günden bu yana 4 bin 800 aileden 19 bin kişiye aylık, üç aylık ve altı aylık olmak üzere sürekli yardım yapılması sağlandı. Yiyecekten, giyeceğe, temizlik malzemelerinden, kişisel bakım ürünlerine kadar yaklaşık bin 700 ürünün bulunduğu Sosyal Market’te vatandaşlar her türlü alışverişini karşılama imkanı buluyor. Sosyal Market sadece bayramlarda değil, her zaman aktif olarak hizmet veriyor.

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da bayram öncesi bağışçılarla birlikte Sosyal Market’i ziyaret etti.

Vatandaşlarla tek tek bayramlaşan Başkan Demircan, “Bayramlar bize bölüşmeyi, paylaşmayı ve yardımlaşmayı hatırlatan çok özel günler. Kurban Bayramı, kurbanlarımızla iyiliğe yaklaştığımız zamanlar. Ramazan ayı bütünüyle rahmet ve bereket ayı. Orada fitrelemizle yardım ederek iyiliğe yaklaştığımız zamanlar. Sosyal Market, 365 gün sürekli ihtiyaç sahibine elini uzatan sekiz senelik bir kurum ve kuruluş. Beyoğlu Belediyesi Sosyal Market Vakfı işbirliğiyle yürüttüğümüz bu mekanda toplam 35 kişi çalışıyor. Bunun 15’i saha elemanı. 20’si bu mekanda çalışıyor. 3 bin metrekare bir depo var. Binlerce çeşit ürünümüz var. Bu ürünleri bize bağışlayan üreticilerimizden müteşekkiriz. Bize gıdadan, tekstil ürününe, hijyen maddesinden, birçok şeye kadar yardımlar yapılıyor“ şeklinde konuştu.

“Biz Ramazan’dan Ramazan’a, bayramdan bayrama bizim istediğimizi dayatmıyoruz “

Sosyal Market’in işleyişinden bahseden Başkan Demircan, “Kurban Bayramı münasebetiyle, kurban bağışlarını almak suretiyle de stoklarımızda bir yıl yetecek et edinme ve yıl boyunca da onları dağıtmaya çalışıyoruz. 4 bin 800 ailemiz aylık, üç aylık, altı aylık periyotlarda yardımlar alıyorlar. Bu yardımlarda da 365 gün onlara kapımız açık. Onlara bir kart veriyoruz. Kartın içerisine kontörler yüklüyoruz. Bu kontörlerin içerisinde gıda kontörü, giyim kontörü var. Bu ailenin büyüklüğüne göre hesaplanıyor ve kendilerine veriliyor. Yıl boyu burada stokladığımız malları, vitrine çıkartmak suretiyle sürekli onlara bu yardımı yapıyoruz. Biz Ramazan’dan Ramazan’a, bayramdan bayrama bizim istediğimizi dayatmıyor, verdiğimiz bu kartlarla seçenekleri önüne koyuyor, ihtiyaçlarını almalarına yardımcı oluyoruz“ dedi.

Herkesin Kurban Bayramı’nı tebrik eden ve kurbanların Sosyal Market’e bağışlanmasını beklediğini dile getiren Başkan Demircan “Kurban Bayramı’nda Sosyal Market olarak talebimiz ve beklentimiz, vatandaşlarımızdan kurban bağışını bize vermeleri. Burada stokladığımız etlerimizle bir yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine bu kurbanları iletmiş oluyoruz. Herkesin Kurban Bayramı’nı tebrik ediyorum. İyiliğin, paylaşmanın, birlikteliğin, beraberliğin zirvede olacağı bir bayram olmasını yüce rabbimden niyaz ediyorum. Ekonomik olarak ülkemizi köşeye sıkıştırmaya çalışanlara karşı, ulusça verdiğimiz birliktelik mesajından da duyduğum gururu ifade etmek istiyorum“ dedi.

Vatandaşlar da Sosyal Market’ten oldukça memnun

Sosyal Market’in daha da büyümesini temenni eden Serap Pek, “Çok memnunuz. Burayı açıldığından beri biliyoruz. Kulaktan kulağa söylediler. Başkanımızdan Allah razı olsun. Alışverişimiz yapıyoruz. İnşallah daha da büyümesini temenni ediyoruz ve istiyoruz. Çünkü çok aç olanlar var. Daha iyi olur“ dedi.

Bayramlarda çocuklarına bir şey alamayan vatandaşların buradan rahatlıkla istediğini alabildiğini söyleyen Hikmet Aktan, “Yardıma muhtaçlar için çok iyi bir şey. Bazı bayramlarda çocuklarına bir şey alamayanlar, ihtiyacı olanlar buradan rahatlıkla alabiliyor, memnunuz" dedi.