Diğer
Kategoriler
26 Haziran 2017 16:30

Beyoğlu’nda helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

Beyoğlu’nda önceden belirlenmiş çok sayıda adrese uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Beyoğlu’nda helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

26 Haziran 2017 16:30

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu hap ve bir miktar esrar maddesi ele geçirilirken, 2 kadın gözaltına alındı.


Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ve Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Tarlabaşı ve Hacıahmet Mahallesi’nde daha önceden belirlenen 6 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Savcılık kararı ile arama yapılan evlerde satışa hazır bir miktar esrar maddesi ve çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda, üzerinde uyuşturucu madde bulunan 2 kadın gözaltına alındı. Güven Timleri, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Motorize Polis ekiplerinin katıldığı operasyona bir polis helikopteri de havadan destek verdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    34°C
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ
  • 2 ŞEVVÂL 1438
  • 26 Haziran 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :03:05
  • Güneş :05:26
  • Öğle :13:18
  • İkindi :17:19
  • Akşam :20:48
  • Yatsı :22:50
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!