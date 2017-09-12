Beyoğlu’nda nefes kesen narkotik operasyonu

Operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde, 3 adet silah, 2 pompalı tüfek ile birlikte çok sayıda mermi ele geçirildi. Olaylarla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

İstanbul’da son günlerde artan uyuşturucu operasyonları kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Beyoğlu’nda 7 farklı adreste eş zamanlı operasyon yapıldı. Sokak satıcılarına yönelik yapılan özel harekat polislerinin ve polis helikopterinin de destek verdiği baskınlarında çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Tarlabaşı Harman Sokak başta olmak üzere birçok mahallede uyuşturucu satıldığı şüphesi taşıyan 7 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Baskınların, Hacı Hüsrev Ali Kubuti Caddesi, Piyalepaşa Mahallesi Okul Sokak, Cihangir Mahallesi Partelaş Sokak, Yoğurtçu Faik Sokak, Sıraselviler Caddesi’nde bir çiçekçi, Harman Sokak’taki iki dairede, İstiklal Mahallesi Ali Kabuli Caddesi ve Şahinim Sokak içindeki bir eve düzenlendiği öğrenildi. Yapılan eş zamanlı baskınlar sonucu yüklü miktarda satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu madde, 3 adet silah, 2 adet pompalı tüfek ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Baskınlarda 8 kişi ise gözaltına alındı. Bir barda yapılan aramada ise 2 kutu metamfetamin isimli uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olaylarla ilgili gözaltına alınan şahıslar Emniyet Müdürlüğü tarafından sorgulanmak üzere polis merkezlerine gönderildi.