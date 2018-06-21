Beyoğlu’nda zincirleme trafik kazası: 1 hafif yaralı

Kaza, Beyoğlu Gümüşsuyu Caddesi Taksim istikametinde meydana geldi. İddialara göre, saat 12.00 sıralarında Taksim istikametine seyreden taksi ani duraklama yaparak yolcu indirmek istedi. Bu sırada arkadan gelen lüks bir otomobil duramayarak taksiye çarptı. Lüks otomobilin arkasından gelen taksi ve dolmuşun da duramayarak birbirlerine çarpması üzerine zincirleme trafik kazası meydana geldi. Meydana gelen kazada ortada kalan takside bulunan 1 kişi hafif yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kazaya karışan araçlardan akan yağ nedeniyle Gümüşsuyu Caddesi’ni Taksim istikametine trafiğe kapattı. Cadde trafiğe kapatılmasına rağmen giren otomobil ve motosikletlerin kaygan yolda ilerlemeye çalışması ise görenleri şaşkına çevirdi. Kaza riskine aldırış etmeden sürücülerin canlarını hiçe sayması dikkat çekti. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

Ekiplerin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.