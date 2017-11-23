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23 Kasım 2017 08:27

Beyoğlu’ndaki yangında korku dolu anlar yaşandı

Beyoğlu’nda bir binanın çatı katında çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Beyoğlu’ndaki yangında korku dolu anlar yaşandı

23 Kasım 2017 08:27

Yangında şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, yoğun dumandan etkilenen vatandaşlar çatıya çıkarak dumandan etkilenmemeye çalıştı.


Yangın, saat 06:30 sıralarında Beyoğlu Küçük Akarca Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. İddiaya göre çatı katında daire önünde bulunan çöpler yanmaya başladı. Yoğun duman kısa sürede tüm binayı kapladı. Dumanları gören vatandaşlar durumu polis itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri dumanların yükseldiği çatı katına merdivenle çıkarak yangında müdahale etti. Yoğun dumandan etkilenen daire sakinleri çatıya çıkarak dumandan etkilenmemeye çalıştı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesiyle sokakta kısa süreli yaşanan panik sona erdi. Yangında şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.




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