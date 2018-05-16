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16 Mayıs 2018 21:30

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Yakın Doğu Üniversitesi: 68 - Fenerbahçe: 61

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Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Yakın Doğu Üniversitesi: 68 - Fenerbahçe: 61

16 Mayıs 2018 21:30

com Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off final serisinin ikinci maçında Yakın Doğu Üniversitesi, sahasında Fenerbahçe’yi 68-61 mağlup ederek seride durumu 1-1’e getirdi.


5 maç üzerinden oynanan serinin üçüncü karşılaşması 19 Mayıs Cumartesi günü Metro Enerji Salonu’nda oynanacak.



Salon: Caferağa


Hakemler: Ali Serkan Emlek xx, İbrahim Altıntaş xx, Musa Kazım Çetin xx


Yakın Doğu Üniversitesi: Vandersloot xxx 15, McBride xx 9, Bahar Çağlar x 4, Lavender xx 8, Holingsvorth xxx 14, Cansu Köksal x, Olcay Çakır Turgut xx 10, Gruda xx 8


Başantrenör:Zafer Kalaycıoğlu


Fenerbahçe: Plum xx 13, Birsel Vardarlı Demirmen x 6, Tuğçe Canıtez x 7, Verameyenka xx 9, Vaughn xx 8, Ayşe Cora xx 8, Esra Ural Topuz x, Dabovic x 5, Pelin Derya Bilgiç x 5


Başantrenör: Valerie Garnier


1. Periyot: 23-15 (Yakın Doğu Üniversitesi lehine)


Devre: 33-32 (Yakın Doğu Üniversitesi lehine)


3. Periyot: 54-45 (Yakın Doğu Üniversitesi lehine)




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