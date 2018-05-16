com Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off final serisinin ikinci maçında Yakın Doğu Üniversitesi, sahasında Fenerbahçe’yi 68-61 mağlup ederek seride durumu 1-1’e getirdi.
5 maç üzerinden oynanan serinin üçüncü karşılaşması 19 Mayıs Cumartesi günü Metro Enerji Salonu’nda oynanacak.
Salon: Caferağa
Hakemler: Ali Serkan Emlek xx, İbrahim Altıntaş xx, Musa Kazım Çetin xx
Yakın Doğu Üniversitesi: Vandersloot xxx 15, McBride xx 9, Bahar Çağlar x 4, Lavender xx 8, Holingsvorth xxx 14, Cansu Köksal x, Olcay Çakır Turgut xx 10, Gruda xx 8
Başantrenör:Zafer Kalaycıoğlu
Fenerbahçe: Plum xx 13, Birsel Vardarlı Demirmen x 6, Tuğçe Canıtez x 7, Verameyenka xx 9, Vaughn xx 8, Ayşe Cora xx 8, Esra Ural Topuz x, Dabovic x 5, Pelin Derya Bilgiç x 5
Başantrenör: Valerie Garnier
1. Periyot: 23-15 (Yakın Doğu Üniversitesi lehine)
Devre: 33-32 (Yakın Doğu Üniversitesi lehine)
3. Periyot: 54-45 (Yakın Doğu Üniversitesi lehine)