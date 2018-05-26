Binlerce Bağcılarlı kestane ağaçlarının altında iftar yaptı

Bahçeyi dolduran ilçe sakinlerinden kimi kestane ağaçları altına kurulan masalarda kimi kamelyalarda kimi de yeşilliklere serdikleri örtülerin üzerinde Ramazanın anlamına yakışır bir şekilde oruçlarını açtı.

Ramazan ayında Bağcılar’da her gün farklı bir mahallede düzenlenen iftar programlarının son adresi Bağcılar Belediyesi’nin hizmete sunduğu Nostalji Bahçelerinden Kestane Bahçesi oldu. Saatler öncesinden iftarın yapılacağı Yavuz Selim Mahallesi’ndeki bahçe her yaşta ilçe sakini tarafından doldu taştı. Vatandaşlardan bazıları iftar yemeği için kurulan masaları bazıları ise kamelyaları tercih etti. Geniş aileler ise yeşillikler üzerine serdikleri örtülerin üzerinde oturmayı tercih etti.

“Filistin, Gazze ve Suriye’de Müslümanlar tank topuyla iftar açıyor”

Büyükler kendi aralarında sohbet edip komşuluk ilişkilerini güçlendirirken çocuklar da oyunlar oynayarak eğlenceli zaman geçirdi. İftar programına katılan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı yaptığı konuşmada, “Bizler geçmişinde bu güzellikleri yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz. Baktığım zaman özellikle çocuk ve gençlerin heyecanları beni de gelecek için heyecanlandırıyor. Bu güzellikler inşallah gelecekte de devam edecek. Maalesef bizler buralarda oruçlarımızı iftar topuyla açarken Filistin, Gazze, Suriye’de Müslümanlar tank topuyla tüfek sesleriyle iftarlarını açmak zorunda kalıyorlar. Bu açıdan iftar ve sahurumuzda o dostlarımızı dualarımızla unutmayacağız“ dedi.

“Dualarımız zor durumdaki Müslüman kardeşlerimiz için olacak”

AK Parti İlçe Başkanı İsmet Öztürk de, “Şu güzelliğe bizleri şahit tutan Rabbime şükürler olsun. Bu aziz milletin ortak görüntüsüdür. Doğulusuyla kuzeylisinin güneylisiyle batılısının aynı sofrada karşı karşıya bir arada olmasının bu rahmet ikliminin bir tecellisi olduğuna hep birlikte şahit olmuş olduk. Biz Ramazanı muhabbet halkası içerisinde geçirirken İslam dünyası aynı mutluluğa sahip değil. Başta Filistin olmak üzere bu coğrafyalar yine mahzun. Dualarımız bu zor durumdaki Müslüman kardeşlerimiz için olacak“ şeklinde konuştu.

Ezan sesinin duyulmasıyla bütün davetliler hep birlikte dualarını edip oruçlarını açtı. Kestane ağaçları altında birlik ve beraberlik görüntüleri eşliğinde yapılan iftar, Ramazan’a yakışır bir atmosferde geçti.