Boşanma aşamasında olduğu eşini öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet

Duruşma sonrası açıklama yapan Selda Çelik’in annesi, "Yavrumun hakkı yerde kalmasın, inşallah ömür boyu oradan çıkmasın” dedi.

Sancaktepe’de boşanma aşamasında olduğu eşi Selda Çelik’i silahla öldürdüğü iddia edilen sanık Ali Çelik’in, “eşi kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. Anadolu 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ali Çelik cezaevinden getirilirken, Selda Çelik’in aile ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

“Hakaret ettiği için bir anda öfkelendim”

Duruşmada son sözleri sorulan sanık Ali Çelik, üniversite mezunu olduğunu söyleyerek, “Evliliğimi düzeltmek için elimden gelen her şeyi yaptım. Düzelmeyince kızımı ve mal varlığımı bırakarak çıktım gittim. Kızımı uzaktan sevmeye çalıştım. Boşanma davası açtım, yanaşmadı. Olay günü de bana hakaret ettiği için bir anlık öfkeyle bu olayı işledim. Bu zamana kadar bir şiddet olayımız yoktu. Ben kızıma aşık bir insanım. Başıma gelen olaydan dolayı çok pişmanım." dedi.

Sanığa indirimsiz ceza

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Ali Çelik’i "eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığı “ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan da 2 yıl hapis ve 10 bin lira adli para cezasıyla cezalandırıldı. Öte yandan mahkeme, cezada iyi hal indirimi uygulamadı.

“Yavrumun hakkı yerde kalmasın”

Duruşma sonrasında adliye önünde açıklama yapan Selda Çelik’in annesi Mahizer Karadağ, "Yavrumun hakkı yerde kalmasın, inşallah ömür boyu oradan çıkmasın. Onu istiyorum" dedi.

"Kadın cinayetleri, ülkemizin kanayan yarası"

Ailenin avukatı Deniz Şeren ise, kadın cinayetlerinin ülkenin kanayan yarası olduğunu söyleyerek, “Her gün bu tür haberler alıyoruz. Bu yüzden çok önemli. Çözüme ulaştırılması gereken bir sorun. Mahkemelerin verdiği cezalar, indirim uygulanmaması, sert cezalar bu suçların işlenmesini engelleyeceği düşüncesindeyim" ifadelerini kullandı.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Selda Çelik ile Ali Çelik’in 2006 yılında evlendikleri, evlilikleri devam etmekteyken eşler arasında sorun yaşandığı anlatıldı. İddianamede Ali Çelik’in beraber yaşadıkları evden ayrıldığı, Selda Çelik’in ise 9 yaşındaki çocuğu ile birlikte hayatını sürdürdüğü kaydedildi. İddianamede 13 Kasım 2017 tarihinde Ali Çelik’in çocuğunu görmek için öğleden önce eve geldiği, fakat çocuğunun evde olmadığı, şüpheli Ali Çelik’in eşi Selda Çelik hakkında başka bir erkek şahıs ile beraber olduğunu düşündüğü bu nedenle aralarında tartışma yaşandığı belirtildi. Tartışmanın büyümesi üzerine Selda Çelik’in banyoya girerek kapıyı kapattığı anlatılırken, Ali Çelik’in ise kapıyı zorla açıp içeri girdiği ve yakın mesafeden Selda Çelik’e silahla ateş ettiği vurgulandı.