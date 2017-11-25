Böyle davranıyorsanız obur olabilirsiniz

Fevzi Özgönül, obur kişilerin, iştahlarını kesmek yerine ana öğünlerde tıka basa doyana kadar yemek yemelerini sağlamak gerektiğini söyledi.

Oburluk deyince, çok yemek yiyen, hiç doymayan, iştahlarına hakim olamayan kişilerin akla geldiğini ifade eden Fevzi Özgönül, “Bir kişiye obur diyebilmemiz için, kişinin sadece tatlı düşkünü olması veya ekmeği çok sevmesi yetmez, kişinin 24 saat yemek yiyebiliyor olması gerekir” dedi.

Fevzi Özgönül, obur olup olmadığımızın nasıl anlaşılacağını ise şöyle aktardı; “Acıkmadan yemek yiyorsanız, Yemek seçmiyor, tatlı üzerine tuzlu bir gıda, hatta çok doyurucu bir yemeğin üzerine başka bir atıştırmalığı çok kolay yiyebiliyorsanız, Yemek yemekten hareket etmeye fazla zaman bulamıyorsanız, Uzun yürüyüşlerden hoşlanmıyorsanız, Yanınızda mutlaka bir atıştırmalık taşıyorsanız, Genelde su içmek yerine özellikle şekerli ve asitli içecekleri tercih ediyorsanız, Çabuk yoruluyorsanız, Yatmadan önce mutlaka bir şeyler yemek için mutfağa gidip buzdolabını açıyorsanız, Genelde ne yemek istediğinizi bilmiyorsanız, Derin uyuyamıyorsanız, uyku arasında mutlaka kalkıp bir şeyler yeme ihtiyacı hissediyorsanız ve sabahları da tok kalkıyorsanız, dikkat obur olabilirsiniz.”

Aslında vücudumuzun ihtiyaçlarının belli olduğunu kaydeden Fevzi Özgönül, “En önemli ihtiyacımız enerjimizi sağlayan karbonhidrat yani şekerdir. Bunun dışında proteinlere, yağlara, vitaminlere, minerallere ve az miktarda demir, bakır, çinko gibi elementlere ihtiyaç duyarız. Eğer gıdalar ile bu ihtiyaçlar tamamlandıysa açlık duygusu kapanır. Hatta doğadan bir örnek verirsek, vahşi bir hayvan toksa avlanmaz. Eğer genetik bir hastalığımız yoksa tüm canlılarda sistem böyle işler.Vücudumuz lüzumsuz yere acıkmaz ve sizden bir şeyler yemenizi istemez. O zaman oburluğa bu bakış açısı ile baktığımızda, karşımıza iki sonuç çıkıyor. Obur insanlar bir şeyler yediklerinde, ya vücudun ihtiyaç duyduğu gıdaları yemiyorlar veya yedikleri besinler içerisinde ihtiyacımız olan bölümleri sindiremiyorlar. O zaman obur kişilerin sağlıklı yaşam tedavilerinde, bu kişilerin yemelerine engel olmak için iştahlarını azaltmaya çalışmak yerine, vücutlarının ihtiyacı olan besinleri yemeye yönlendirmek ve bu besinlerin sindirimini kolaylaştırmak, obur bir kişiyi çok daha kolay tedavi etmemizi sağlar” diye konuştu.

Fevzi Özgönül, Obur bir kişinin tedavisinde, “İştahlarını kesmek yerine ana öğünlerde tıka basa doyana kadar yemek yemelerini sağlamak, öğün aralarında bir şeyler atıştırmalarını engellemek, yavaş yavaş bu yediklerini sindirmek için hareket etmelerini sağlamak, şekerli ve asitli içeceklerden uzaklaşmalarını, başka içeceklere yönlenmelerini sağlamak, sabah kahvaltılarını mutlaka yapmalarını sağlamak” gerektiğini sözlerine ekledi.