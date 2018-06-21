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21 Haziran 2018 11:40

Büyükçekmece Belediye personelinden konser

Kültür ve sanat etkinlikleriyle öncü olan Büyükçekmece Belediyesi, bu kez Personel Korosu’nun Türk Halk Müziği konseriyle muhteşem bir geceye imza attı.

Büyükçekmece Belediye personelinden konser

21 Haziran 2018 11:40


Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün talimatı doğrultusunda kurulan Büyükçekmece Belediyesi Personel Korosu, kurulmasının üzerinden 2 ay geçmesine karşın ortaya koyduğu performansla büyük beğenisi topladı. Büyük Atatürk Parkı’nda gerçekleştirilen Türk Halk Müziği konserini Büyükçekmece Belediye personeli ve Türk Halk Müziği sanatçısı Neslinay Çınar yönetti. Koro üyeleri tarafından başarı ile icra edilen eserlere zaman zaman dinleyicilerde eşlik etti.



"Mesai arkadaşlarımı kutluyorum"


Konser sonunda belediye personelini kutlayan Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Sevgili mesai arkadaşlarımın oluşturduğu koronun muhteşem konseriyle keyifli bir akşam geçirdik. Bu güzel performans için arkadaşlarımı tebrik ediyor, ilgi gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum’’ dedi.




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