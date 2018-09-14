Büyükçekmece'ye 3 modern taziye evi

Büyükçekmece Belediyesi'nce yaptırılan taziye evleri, taziyeler dışında da ilçe halkının her türlü dini vecibelerini yerine getirebildikleri sosyal tesisler olarak da yoğun ilgi görüyor.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün tarafından ilçeye kazandırılan ve mimarileri ile de fark oluşturan Tepecik Saray Camii, Mimarsinan İbrahim Sancak Camii ve Pınartepe Mehmet Zeki Karakoç Camii taziye evleriyle vatandaşın önemli bir ihtiyacını karşılıyor.

Her türlü dini vecibe için kullanılabiliyor

Taziye evleri, yakınları vefat eden vatandaşların sadece taziyeleri kabul ettiği yerler olarak kullanılmıyor. Taziyeler dışında mevlit ve benzeri dini vecibelerin yerine getirildiği sosyal amaçlı tesisler olarak da hizmet veriyor. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün talimatları doğrultusunda yaptırılan taziye evleri vatandaşlar tarafından önemli bir hizmet olarak değerlendirilirken yoğun ilgi görüyor.

“Acılı günlerinde de vatandaşımızın yanındayız”

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, taziye evlerinin İslam dininde önemli bir ihtiyaç olduğunu belirterek; “Yakınları vefat eden vatandaşlarımızın o acı ve telaş içinde yapması gereken bazı önemli şeyler var. Bunlar taziyelerin kabulü ve taziyeye gelenleri ağırlamak gibi işler. Belediye olarak taziye evleri vasıtasıyla acılı vatandaşlarımızın işlerini kolaylaştırmak ve o zor günlerinde yanlarında olabilmek adına ilçemize 3 tane modern taziye evi kazandırdık. Bu taziye evleri ayrıca vatandaşlarımızın her türlü dini vecibelerini yerine getirmeye de imkan tanıyor” ifadesini kullandı.