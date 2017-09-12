Çalışma uzayınca uçaklar hem havada hem karada kuyruğa girdi

Bu sırada yakıt kritiğine giren 5 uçak başka havalimanlarına yönlendirildi.

Edinilen bilgiye göre, Devlet Hava Meydanları İşletmesi’ne (DHMİ) ait bir kalibrasyon uçağıyla yapılan planlı çalışma sırasında, uçakların iniş ve kalkışlarında gecikmeler yaşandı. Kalibrasyon çalışmaları planlanandan yaklaşık bir saat daha uzun sürmesi nedeniyle yakıt kritiğine giren 5 uçak başka meydanlara yönlendirilmek zorunda kaldı. Bu sırada bazı uçaklar da havada bir süre tur atmak zorunda kaldı. Kalkış yapmak isteyen uçaklar ise sıraya girdi.

Kalibrasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından seferler normale döndü.