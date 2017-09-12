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12 Eylül 2017 17:38

Çalışma uzayınca uçaklar hem havada hem karada kuyruğa girdi

Atatürk Havalimanı’ndaki pistlerden birinin seyrüsefer cihazlarının kontrolü için yapılan test çalışmaları, hava trafiğinde yoğunluğa neden oldu.

Çalışma uzayınca uçaklar hem havada hem karada kuyruğa girdi

12 Eylül 2017 17:38

Bu sırada yakıt kritiğine giren 5 uçak başka havalimanlarına yönlendirildi.


Edinilen bilgiye göre, Devlet Hava Meydanları İşletmesi’ne (DHMİ) ait bir kalibrasyon uçağıyla yapılan planlı çalışma sırasında, uçakların iniş ve kalkışlarında gecikmeler yaşandı. Kalibrasyon çalışmaları planlanandan yaklaşık bir saat daha uzun sürmesi nedeniyle yakıt kritiğine giren 5 uçak başka meydanlara yönlendirilmek zorunda kaldı. Bu sırada bazı uçaklar da havada bir süre tur atmak zorunda kaldı. Kalkış yapmak isteyen uçaklar ise sıraya girdi.


Kalibrasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından seferler normale döndü.




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