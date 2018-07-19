Turlar kapsamında bu yıl 5 bin Esenlerli, Çanakkale ruhunu yaşayacak.

Esenler Belediyesinin Çanakkale ruhunu tüm Esenler’de canlı tutmak amacıyla düzenlediği ’Çanakkale Kültür Turları’ başlıyor. Yaz boyunca devam edecek turlar kapsamında 5 bin Esenlerli Çanakkale’nin tarihi dokusunu yakından tanıyarak, vatanları uğruna canlarını feda eden şehitlerin kabirlerini ziyaret edecek.

İlk tur 25 Temmuz gecesi başlıyor

Esenler Dörtyol Meydanı’ndan 25 Temmuz Çarşamba gecesi saat 23.59’da Çanakkale’ye hareket edecek otobüslerle başlayacak olan gezi, Çanakkale’de kılınacak sabah namazı ve hep birlikte yapılacak kahvaltıyla devam edecek. Kilitbahir’den başlayacak olan gezi, Hamidiye Tabyaları, Seyit Onbaşı Anıtı, 1915 Hastanesi, Şehitler Abidesi, Kocadere Şehitliği, Yahya Çavuş, Sargı Yeri Şehitliği, 57. Alay Şehitliği, Mehmetçiğe Saygı Anıtı, Conk Bayırı, Similasyon Müzesi ve Alçıtepe Köyü gezilerek son bulacak. Gezi ekibi şehitlik ziyaretleri sonrasında yiyecekleri öğle yemeğinin ardından Esenler’e dönecek.

15 Eylül’e kadar her gün

Çanakkale Kültür Turları, 15 Eylül’e kadar her gün, günübirlik olarak gerçekleştirilecek. Tura katılmak isteyenler için Esenler’de ikamet ediyor olmak ve daha önce belediyenin düzenlediği başka bir geziye katılmamış olmak şartı aranıyor. Geziye katılmak isteyen vatandaşlar, 23 Temmuz itibariyle mesai saatleri içerinde, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi ve Belediye hizmet binası içindeki ESTİM Çözüm Masası’na bireysel olarak başvurarak gezi için kayıt yaptırabilecek. 12 yaşından küçük çocukların katılamayacağı geziye, 12-18 yaş arası çocuklar aile üyelerinin refakatiyle katılabilecek.