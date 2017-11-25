CarrefourSA’dan Fırsat Cuması’na özel indirim rüzgarı

00-23.00 arası yüzde 50’ye varan büyük indirim uyguladı. İndirimin yanı sıra CarrefourSA Kart ile 150 TL ve üzeri alışverişlere 25 TL hediye puan verdi.

Fırsat Cuması kampanyası ile tüketiciler, hipermarketlerinde taze gıda, kasap ve şarküteri ürünleri unlu mamuller, kişisel bakım, temizlik ve bebek ürünlerindeki indirimlere ek olarak mutfak gereçleri, beyaz eşya, televizyon, cep telefonu, bavul ve kırtasiye ürünlerinde çok özel indirimlerle alışveriş yapma fırsatı yakaladı.

İndirimler, yalnızca hipermarketlerle sınırlı kalmadı. E - ticaret sitesi carrefoursa.com da Fırsat Cuması’na katılarak gıda ve yemek malzemelerinden kasap ürünlerine, kişisel bakım ve temizlik ürünlerinden ev düzeni ve zücaciyeye kadar yüzlerce üründe yüzde 50’ye varan indirim sundu.