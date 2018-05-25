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25 Mayıs 2018 10:06

Çekmeköy ‘de Çocuk Ramazan Sokağı açıldı

Çekmeköy’de çocuklara özel olarak hazırlanan Çocuk Ramazan Sokağı açıldı.

Çekmeköy ‘de Çocuk Ramazan Sokağı açıldı

25 Mayıs 2018 10:06

Etkinliklere aileleriyle birlikte gelen çocuklar, eğlenceli oyunlar, sahne gösterileri ile keyfili anlar yaşadı.


Çekmeköy Belediyesi, çocuklara güzel hatırlayabilecekleri bir Ramazan ayı yaşatmak için Çekmeköy Çocuk Ramazan Sokağı’nı hizmete açtı.


Taşdelen Sultan Murat Caddesi’nde açılan Çekmeköy Çocuk Ramazan Sokağı, iftardan sonra aileleri misafir ediyor. Çocuklar için hazırlanan sokakta; eğlenceli oyunlar, sahne gösterileri, Hacivat ve Karagöz gibi renkli etkinlikler yer alıyor. Teravih Namazı’na kadar süren etkinliklere anne ve babalarıyla birlikte katılan çocuklar keyifli anlar yaşadı. Sahnede gerçekleştirilen renkli gösterileri ilgiyle izleyen çocuklar daha sonra alanda kurulan stantta yüzlerini değişik şekillerle boyattı. Aileleriyle birlikte etkinliklere yoğun ilgi gösteren çocuklar, hem keyifli anlar yaşadı hem de Ramazan’ın birlik ve bütünlük duygusunu paylaştı.


Etkinliğe katılan çocuklar çok eğlendiklerini söyleyerek Çekmeköy Belediyesi’ne teşekkür etti.




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