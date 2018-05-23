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23 Mayıs 2018 20:21

Cengiz Ünder antrenmanı yarıda bıraktı

Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri öncesinde hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı, İran ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarına başladı.

Cengiz Ünder antrenmanı yarıda bıraktı

23 Mayıs 2018 20:21

Milli futbolcu Cengiz Ünder, sakatlanarak antrenmanı tedbir amaçlı yarıda bıraktı.


A Milli Futbol Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri öncesinde TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi’nde toplandı. Milliler, 28 Mayıs Pazartesi günü 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda İran ile oynanacağı özel maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenman ile başladı. Teknik Direktör Mircea Lucescu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma koşuları ile başladı. 5’e 2 top kapma gerçekleştiren ay-yıldızlılar, çabukluk çalışmasının ardından iki takım halinde dar ve geniş alanda tek pas antrenmanı ile idmanı noktaladı.


Kırmızı-beyazlılarda Hakan Çalhanoğlu dizindeki sakatlıktan dolayı kadrodan çıkartılırken, Mahmut Tekdemir, Mehmet Topal ve Yunus Mallı da takımdan ayrı koşu gerçekleştirdi.


Milliler, hazırlıklarını yarın basına kapalı gerçekleştirileceği antrenmanla sürdürecek.




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