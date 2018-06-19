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19 Haziran 2018 17:22

Cezaevi firarisi evinde el yapımı patlayıcı ve uzun namlulu silahla yakalandı

İstanbul Sancaktepe’de bir eve düzenlenen baskında el yapımı patlayıcı, uzun namlulu silahlar ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Cezaevi firarisi evinde el yapımı patlayıcı ve uzun namlulu silahla yakalandı

19 Haziran 2018 17:22

Operasyonda cezaevi firarisi olduğu belirtilen bir kişi tutuklandı.


Alınan bilgilere göre, Sancaktepe Fatih Mahallesi’nde uyuşturucu madde ticareti ile ilgili bir adresi tespit eden polis, söz konusu adrese dün gece saat 22.00 sıralarında baskın düzenledi. Eve düzenlenen operasyonda el yapımı patlayıcı madde, 1 adet kalaşnikof marka uzun namlulu silah ve bu silaha ait 2 şarjör, 155 adet kalaşnikof mermisi, 1 adet otomatik silah ve şarjör, 5 kilo uyuşturucu madde, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği sanılan 4 bin 760 TL para ve 20’nin üzerinde çek ve senetler ele geçirildi.


Operasyonda 3 farklı suçtan yakalama kararı olduğu öğrenilen cezaevi firarisi R.C. (43) adlı zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Patlayıcı ve uzun namlulu silahlar ile uyuşturucu maddeye el konulurken, R.C. isimli şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi. Cezaevi firarisi olduğu duyurulan suç makinesi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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