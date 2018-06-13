CHP Lideri Kılıçdaroğlu emeklilere seslendi

Elinizi vicdanınıza koyup öyle sandığa git. Hakka, hukuka, adalete inanıyorsan senin hakkını savunana oy vermek zorundasın"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Kartal Belediyesi tarafından yaptırılan Yaşlı Bakım ve Huzurevi binasının açılışına katıldı. Törende konuşan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, hak, hukuk ve adaletin önemli olduğunu söyleyerek,"Hak ,Hukuk Adalet demek 24 Haziran’da eksiksiz hiçbir gerekçe göstermeden sandığa gitmektir. Cumhurbaşkanlığı seçiminde birleşik oy pusulasında yer alan Muharrem İnce’ye evet damgası vurmak demektir. Millet ittifakı içinde yer alan CHP’ye evet demektir. İnşallah milletin kararıyla bu söylediklerim gerçekleşir. 5 yılda Türkiye bölgesinin yıldızı olur. Gerginlik ve kavgayı bitireceğiz . Yeni bir Türkiye, demokratik Türkiye’yi yeniden inşa edeceğiz. Bizim halka bakışımız diğerleri ile bağdaşmaz onlar kavgadan yanadır biz barıştan yanayız. Onlarla aramızda dağlar kadar fark var. Harcadığınız her kuruşun hesabını millete vereceksiniz. Yola karşı, köprüye karşı değiliz. Bir şeyi öğrenmek istiyoruz. Kaça yaptın bu köprüyü. Cebinden yaptıysan sormam ama milletin cebinden yaptıysan sormak zorundayım" dedi. Yerel seçimlere de değinen CHP Lideri Kılıçdaroğlu, "Önümüzdeki yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni alacağız. İstanbul’u dünya markası yapacağız. Seçimlere gidiyoruz Erdoğan ekonomiden söz etmiyor. Ekonomi bizim hayatımızın parçası sen nasıl bir Türkiye vaadediyorsun. Onu anlatmıyor. Ufku doldu. Millet bahçeleri, millet kıraathaneleri yapacağız diyor." Kıraathane" dedi tepkiler gelince" Kütüphane yapacağım" dedi. Kütüphane ayrı kıraathane ayrı. Bu farkı bilmiyorsan sözlüğü açar bakarsın" dedi. Sosyal devleti yeniden inşa edeceklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bir vaadimiz var. Annesi babası olmayan, çocuk esirgeme kurumunda büyüyen 18 yaşını dolduran bütün çocuklarımızı devlet memuru yapacağız. Bizim hayallerimize rüyalarımıza onlar yaklaşamaz" dedi. Asgari ücreti bin 500 lira yapacaklarını söyledikleri zaman kıyametin koparıldığını söyleyen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Asgari ücreti net 2200 lira yapacağız 2019 1 Ocak itibariyle. İş dünyasını geziyorlar. "CHP’ye oy verirseniz üretim yapamazsınız " diye. Hiçbir işverene yük getirmeyeceğiz. Asgari ücretten asla vergi almayacağız" dedi. Emeklileri en düşük 1500 lira maaş vereceklerini ve iki maaş ikramiye sözünün devam ettiğini söyleyen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, " Emekliler şimdi bayramda 1000 lira ikramiye aldı. Emekliler bayramda aldığınız ikramiyenin gerekçesini ben oluşturdum. Milletin önüne ben koydum. Sen sandığa gittiğin zaman elini vicdanın koy ve sandığa öyle git. Hakka, hukuka, adalete inanıyorsan senin hakkını savunana oy vermek zorundasın. Düne kadar seni adam yerine koymuyorlardı. Para bile vermiyorlardı. Oy vermek zorundasınız" dedi. Taşeron işçileri de kendisinin gündeme getirdiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Taşeron işçilere kadro sözünü kim verdi. 500 bin kişi hala kadroya alınmış değil. Taşeron işçilere sesleniyorum. Yarın sandığa gideceksin. Oy kullanacaksın. Bir kadro aldıysan o kadroyu Kılıçdaroğlu sayesinde aldın. Hak adalet diyorsan hakkın adaletin hakkını sandıkta vereceksin. Senin hakkın savunan insanın hakkını sandıkta teslim edeceksin" dedi.