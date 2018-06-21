Seçim vaatlerinden bahseden CHP Lideri Kılıçdaroğlu, " Esnafın kira stopaj belası var. Allah’ın izniyle Muharrem İnce Cumhurbaşkanı koltuğuna oturduğunda bunu kaldıracağız"dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, PERPA Ticaret Merkezi’ne bugün bir ziyaret gerçekleştirdi. Esnafla bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bir de konuşma yaptı. Cumhurbaşkanına hakim tayin yetkisi verilmişse o cumhurbaşkanının tarafsız olması gerektiğini söyleyen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir parti genel başkanı hakim tayin edemez. Bu felsefeden uzaklaşırsanız hakimler saraya bakarlar kendilerini atayan siyasi otoriteye bakarlar karar vermek için. Geçen Danıştay’dan bir üye cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce aleyhine bir tweet attı ve onu eleştirdi. Bir hakim cumhurbaşkanı adayları konusunda siyasi görüş beyan edemez o kişiye hakim denemez. O tweeti atan hakim kardeşime sesleniyorum .Eğer onurlu bir hakim isen , dürüst olduğun düşünüyorsan onurluysan o görevde bir dakika durma istifa dilekçeni ver. Ama "istifa etmiyorum" diyor kararlı ben de onan onursuz birisisin deme kararlılığındayım" dedi. Esnafa vaatlerinden bahseden Kılıçdaroğlu, " Esnafın çok sayıda sorunu var. Bir kira stopaj belası var. Allah’ın izniyle Muharrem İnce Cumhurbaşkanı koltuğuna oturduğunda bunu kaldıracağız" dedi. Küçük esnafın zincir mağazalarla rekabet edemediğini söyleyen CHP Lideri Kıılçdaroğlu, "Eğer küçük esnafın zincir mağazalar karşısında ezilmesini istemiyorsan, bunun çözümü CHP’dir" dedi. Soğanın altı lira olduğunu söyleyen CHP Lideri Kılıçdaroğlu, "Bütün bu sorunlar hepimizin gündeminde. Bu sorunları nasıl çözeceğiz. Devleti yönetmek deneyim değil önce akıl lazım. Akıl varsa her şey olur. Devleti yönetmek dünyanın en kolay işidir. Devlette herkesin görevi bellidir. Nüfus memuru ne iş yapar bellidir. Devlette herkesin bir görevi vardır ve tanımlanmıştır. Almanya’da dört ay hükumet kurulamadı. Orada kimse ne olacak bu memleketin hali demedi. İşler tıkır tıkır yürüdü" dedi. Kılıçdaroğlu ardından esnafla basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi.