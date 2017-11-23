CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ambarlı Limanı’nda taşımacılık sektörünün temsilcileriyle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu’na Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da eşlik etti. Görüşmeye basın mensupları alınmazken, Kılıçdaroğlu çıkışta basın mensuplarının sorularını cevapladı. Kılıçdaroğlu, "İhracatımız açısından çok önemli bölge, hizmet üretenler burada. Sorunlarını dinledik, gerçek ihracatçılar burada. Gerçek vergi ödeyenler burada. Türkiye’nin kalkınmasına büyük ölçüde katkı verenler de burada. Dış ticaret açığının azalmasını sağlayanlar burada. Rıza Sarraf’ın ’Dış ticaret açığının yüzde 15’ini biz karşıladık’ gibi düşünceler burada yok. Burada emek var, üretim var, vergi var, çalışma var, istihdam var. Burada faaliyet gösteren, alın teri döken herkesi yürekten kutluyorum. Burada vergi ödeyenler var, gerçek anlamda vergi ödeyenler var. Paralarını vergi cennetlerine götürenler yok. Ülkeyi yönetenlerin buranın gerçeklerinden ders çıkarmalarını bekliyoruz" dedi.

Suriye ile ilgili gelişmelerin sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, "Suriye meselesinin çözülmesini öteden beri istiyoruz. Biz 2013 yılında Türkiye’nin uluslararası Suriye konferansı düzenlenmesini istedik, ’Rusya, ABD, AB ve Suriye’nin taraflarını çağırın’ dedik. ’Türkiye bu soruna çözüm bulsun’ dedik. Ellerinin tersiyle ittiler. Şimdi bizim istediğimiz noktaya geldiler. Suriye’nin sorunlarının çözülmesini istiyoruz. Suriye ve Irak’ın bütünlüğünden yanayız. Son derece mutlu oluruz. Türkiye’nin bütün komşularıyla barış içinde yaşamasını istiyoruz. Her türlü desteğe hazırız" diye konuştu.

Rıza Sarraf’ın yargılanması ile ilgili Başbakan Binali Yıldırım’ın açıklamalarının sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, "Dava görüşülmeden, davanın ayrıntıları ortaya çıkmadan bugünden yorum yapmak doğru değil. Sayın Binali Yıldırım’ın da açıklama yapması doğru değil. Orada bir yargılama var. Rüşvet veren, yolsuzluk yapan, vergi ödememek için her türlü yola başvuran bir adam yargılanıyor. Türkiye ve millet meselesi haline getirmek doğru değil. Yolsuzluk, hırsızlık dünyanın hiçbir ülkesinde milli mesele olarak görülemez" dedi.