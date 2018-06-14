Çin’in Sichuan bölgesi, Türk turistleri bekliyor

Türk turizmcilerle buluşan Sichuan bölgesinden gelen yerel yöneticiler ve turizmciler, pandaları, baharatlı yemekleri, özel çay evleri, doğası, zengin tarım alanları ve tarihiyle büyük ilgi çeken bölge hakkında sunumlar yaptı.

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Yardımcısı Zhong Hong Nuo, yaptığı konuşmada, Çin ve Türkiye arasındaki dostluğun çok eskilere dayandığını belirterek, “İki ülke arasında turistik iş birliklerini güçlendirmek ve Türk kardeşlerimizi Sichuan’da ağırlamak istiyoruz. Hepinizi Sichuan’a bekliyoruz” dedi.

İstanbul Vali Yardımcısı İsmail Gültekin de, Türkiye ile Çin arasındaki turizmin artırılması için Çin Halk Cumhuriyeti yetkilileriyle sürekli toplantılar yaptıkları söyledi. Vali Yardımcısı Gültekin, Çin ile Türkiye arasındaki uçak sayısının artması gerektiğini ve vize probleminin tamamen ortadan kalkması gerektiğini dile getirdi.