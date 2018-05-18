Çocuklar Türk masal kahramanları ile tanışacak

Programın Yapımcısı ve Yönetmeni Esra Özge Aktürk, “Daha önce çocukların dinlemediği Türk masallarını, Unesco sanatçısı Meddah Yusuf Duru ile ekrana getirerek tanıtacağız" dedi.

Yüzlerce yıldır sözlü tarihle günümüze ulaşan Türk masalları, ekrana getiriliyor. Programın Yapımcısı ve Yönetmeni Esra Özge Aktürk, “Daha önce çocukların dinlemediği Türk Masallarını, Unesco sanatçısı Meddah Yusuf Duru ile ekrana getirerek tanıtacağız" dedi.

Çok sayıda Türk masalı ve kahramanı olmasına rağmen prodüksiyona yansıtılamadığını belirten Aktürk, “Biz çocukken hayal etmeyi Alis Harikalar Diyarından öğrendik. Türk masal kahramanı olarak sadece Keloğlan ve Kırk Haramileri izliyorduk. Halbuki bizim tanışmadığımız pek çok kahramanımız var" diye konuştu.

TRT Çocuk’ta ekrana gelecek olan Kaf Dağı Masalları programıyla çocukların, Türk masal kahramanlarını öğrenmesi amaçlanıyor. Her gün yayınlanacak yeni bölümünde birbirinden farklı Türk masalları ve kahramanları, UNESCO Dünya Somut Olmayan Mirasları arasında bulunan Meddah Yusuf Duru tarafından anlatılacak.

Yapımcılığını ve yönetmenliğini Esra Özge Aktürk’ün yaptığı Kaf Dağı Masalları, Cumartesi gününden itibaren her gün saat 21.45’te TRT Çocuk’ta ekrana gelecek. Programın Söz ve Müziği Volkan Uruk tarafından hazırlanırken

seslendirmesi de Bana Bir Masal Anlat Baba şarkısından da tanıdığımız Oya Küçümen tarafından yapıldı.

Proje üzerinde bir yıldır çalıştıklarını ifade eden Aktürk, "TRT Çocuk yönetimi ve editörleriyle bir yıldır üzerinde çalıştığımız bu proje ile çocukların hayal dünyalarını Türk masallarıyla beslemeyi hedefliyoruz. Masal kahramanlarını masallarda görmeyeceğiz yalnızca tasvirlerini dinleyeceğiz. Nasıl göründüklerini, izleyicinin hayal dünyasına bırakacağız. TRT Çocuk kanalının dünya çapındaki tecrübeleriyle oluşturdukları vizyonları, projeyi çok iyi bir noktaya getirdi" şeklinde konuştu.

“Tanışmadığımız pek çok kahramanımız var"

Masal kahramanları hakkında bilgi veren Aktürk şunları söyledi: “Biz çocukken hayal etmeyi Alis Harikalar Diyarından öğrendik. Türk masal kahramanı olarak sadece Keloğlan ve Kırk Haramileri izliyorduk. Halbuki bizim tanışmadığımız pek çok kahramanımız var. Şamdan Kız, Rüzgar Dev, Kediler Sultanı, Cesur Prenses, Hırsız Tahir, Gülen ayva, ağlayan Nar gibi. Pek bilinmeyen, prodüksiyona uyarlanmamış masal kahramanlarımızı ekrana getirerek tanıtacağız."

"Romanlardan dizi, masallardan çizgi film olur"

Türk masallarının temasının hoşgörü, cesaret, sevgi üzerine olduğunu söyleyen Aktürk, "Romanlardan dizi, masallardan da çizgi film olur. Dünyada bu öyledir. Türk masallarını çocuklar için redakte etmeye devam ettikçe Türkiye’de çocuklar için proje üreten yapımcıları teşvik edeceğini düşünüyoruz. İleride birçok masal ve kahramanı prodüksiyon olarak karşımıza çıkacaktır” şeklinde konuştu.