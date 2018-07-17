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17 Temmuz 2018 10:31

“Çocukların kendini koruyabilmesi için iyi bir eğitim şart”

Eğitimci Yasemin Pakkan, son dönemlerde sıkça yaşanan çocuk istismarlarına yönelik aileleri uyardı.

“Çocukların kendini koruyabilmesi için iyi bir eğitim şart”

17 Temmuz 2018 10:31

Çocukların kendini koruyabilmesi için iyi bir eğitimin şart olduğunu belirten Pakkan, “Çocuklarımızı cesur, mutlu ve hayata sarılmış korkusuz bir birey olarak yetiştirmeliyiz. Çocuğu korkutmadan kendini korumasını öğretmeli ve etrafına görünmeyen bir cam duvar çekmesini öneriyoruz. Çocuk kendine bir yere kadar yaklaştıracak ve isteği kadar yaklaşacak” dedi.



Çocuklara karşı gerçekleştirilen taciz, istismar ve şiddet eylemlerinin önüne geçilmesi için aile ve okul yöneticilerine uyarı geldi. Eğitimci Yasemin Pakkan, “Çocuğu korkutmadan kendini korumasını öğretmeli ve etrafına görünmeyen bir cam duvar çekmesini öneriyoruz. Çocuk kendine bir yere kadar yaklaştıracak ve isteği kadar yaklaşacak” dedi.



“Görünmeyen bir cam duvar çekmesi gerekir”


Çocuklara öğüt verirken çok dikkatli denge kurulmasını öneren Pakkan, “Tabi uzun zamandır gerekli açıklamaları hazırlıyoruz. Öğretmen olarak etraftaki yanlış insanları bulamayız düzeltemeyiz. Bu iş psikologların, pedagogların işi. Bu her yaşta savunmasız çocuklara kendilerini korumalarını öğretmeliyiz. Çok dikkatli bir denge kurmalıyız. Çocuk arkadaşlarıyla, ailesiyle veya yalnız olabilir. Öğrenciyi korkutmadan kendini korumasını etrafına görünmeyen bir cam duvar çekmesini öneriyoruz. Çocuk kendine bir yere kadar yaklaştıracak ve isteği kadar yaklaşacak” ifadelerini kullandı.



Çocuk, bedenine ilişkin kendini nasıl koruyacağı konusunda okul psikologlarının çok ciddi çalışmaları gerektiğini belirten Yasemin Pakkan, okuldaki toplu olarak yan yana olan eğitimcilerin çocukları iyi gözlemlemesi gerektiğini dile getirdi.



“Biz insanları düzeltemeyiz”


Ebeveynlerin çocuklarını iyi bir eğitimden geçirmesi gerektiğini vurgulayan Pakkan, “Yavrularımızı cesur, mutlu ve hayata sarılmış korkusuz bir birey olarak yetiştirmeliyiz. Etrafa ‘beni taciz edecek’ diye bakan bir nesil yetiştirmeyeceğiz. Biz insanları düzeltemeyiz. Yavrularımıza kötülük edenleri bitiremeyiz. Çocuklarımızın yanında her zaman bulunamayız, onun için onları iyi bir eğitimle yetiştirmeliyiz” şeklinde konuştu.



Okulun her şeyiyle bir bütün olduğunu söyleyen Pakkan, istismar konusunun iyi ele alınması gerektiğini belirterek, “Okul eğitimi serviste başlar, servisten eve gidince biter. Dolayısıyla okuldaki herkes bu konuyu iyi ele alması gerektiğine inanıyorum. Bütün okullara sesleniyorum. Yaz tatilindeyiz. Okulun dışında, ebeveynler çocuğun ruh sağlığı için iyi eğitim vermeliyiz” dedi.




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