Çocuklarının sünnetini Boğaz’a karşı oynayarak kutladılar

Çocuklarının sünnet olmasını kutlayan vatandaşlar, oyun havası eşliğinde Boğaz’ın eşsiz manzarasına karşı dans etti.

Fatih Belediyesinin düzenlediği sünnet şöleni kapsamında sünnet edilen 500 çocuk ve aileleri Boğaz turu yaptı. Sünnet çocuklarının kıyafetlerini ve hastane masraflarını Fatih Belediyesi karşılarken, çocuklar ve aileleri turda Boğaz’ın eşsiz manzarasını seyretti. Boğaz turuna katılan vatandaşlar, İstanbul Boğazı’nın hayran bırakan manzarasına karşı bol bol fotoğraf çekildi. Turda aileler ve çocuklara çeşitli ikramlar yapılırken, miniklere mısır ve balon da dağıtıldı. Aileler vapurda çalınan müzikler eşliğinde doyasıya eğlendi. Vatandaşların çalan oyun havası eşliğinde oynaması ise renkli görüntüler oluşturdu.

“Ailemizle gelip eğlenmek çok hoşumuza gitti”

Çocuğunu sünnet ettirdikten sonra ailecek Boğaz turu yapmalarının kendileri için çok güzel olduğunu belirten bir vatandaş, “Çok mutluyuz, böyle bir şey iyi ki var. Çocuklarımız, ailemizle gelip eğlenmek çok hoşumuza gitti. Çok eğlenceli geçiyor, Fatih Belediyesine teşekkür ediyoruz" dedi.

Sünnet olduğunu ve sonrasında Boğaz turuna çıktığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Semih Eski, “Sünnetten geliyorum, şimdi Boğaz turu yapıyorum. Annem ve ablamla geldim, oynuyorum eğleniyorum” ifadelerini kullandı.