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19 Kasım 2017 16:29

Çölyaklılar panelde bir araya geldi

Türkiye’nin ilk çölyak dostu belediyesi olan Maltepe Belediyesi, 2’nci Ulusal Çölyak ve Gluten Duyarlılığı Paneli’ne ev sahipliği yaptı.

Çölyaklılar panelde bir araya geldi

19 Kasım 2017 16:29

Alanında uzman isimlerin katıldığı panelde glutensiz hayat hakkında merak edilen sorular yanıt buldu.


Türkiye’nin ilk çölyak dostu belediyesi unvanına sahip olan Maltepe Belediyesi, ikinci kez çölyaklıları ve çölyak dostlarını bir araya getirdi. Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen panele Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın yanı sıra Glutensiz Hayat Derneği Başkanı Tülin Ünal, Glutensiz Hayat Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dr. İlknur Şengül Akbulut, Gastroenterolog Yrd. Doç. Dr. Hakan Güveli, Antalya Çölyak Derneği Başkanı Hakan Yılmaz, Şanlıurfa Çölyak Eğitim, Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hasan Doğan ve Manisa Çölyak ve Organik Beslenme Derneği Başkanı Halim Şivecan ile çölyaklılar ve çölyak dostları katıldı.



“Gluten yok, hayat var”


“Gluten Yok Hayat Var” sloganıyla düzenlenen etkinlikte çölyak ve glutensiz beslenme konusunda bilgilendirme yapıldı. Glutensiz hayat hakkında merak edilen soruların da yanıt bulduğu etkinlikte Dr. İlknur Şengül Akbulut’un moderatörlüğünde bir panel düzenlendi. Panelde Gastroenterolog Yrd. Doç. Dr. Hakan Güveli bir sunum yaparak, glutensiz hayat hakkında bilgiler paylaştı. Türkiye’deki çölyak derneklerini temsilen Şanlıurfa Çölyak Eğitim, Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hasan Doğan ve Manisa Çölyak ve Organik Beslenme Derneği Başkanı Halim Şivecan ise, TBMM’de devam eden Çölyak Araştırma Komisyonu hakkında bilgi verdi.



“Çölyak dostları Maltepe’de her zaman kendi evlerinde gibi hareket edecekler”


Çölyaklıları Maltepe’de ağırlamaktan son derece mutluluk duyduğunu belirten Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Bu ünvanı alan ilk belediyeyiz. İnşallah son olmayacak. Başka belediyeler de bu kervana katılacaklar. Birinci katılan, evet Maltepe Belediyesi. Çünkü Maltepe Belediyesi bu işe yürek vermiş, insana sevgi, anlayışıyla hizmet yaptığımızdan ilk adımı biz atmış olduk. İnsanlar engellenebilir, dezavantajlı gruplar olabilir. Ama yerel yönetimlerin temel anlayışı bu sorunları ortadan kaldırmaktır. Çölyak dostları Maltepe’de her zaman kendi evlerinde gibi hareket edecekler. Ben, bu etkinlikte emeği geçen bütün arkadaşlarımıza, çölyak dostlarına, hayat var, glüten yok diyenlere sevgilerimizi sunuyoruz” diye konuştu.


Çölyaklıların dikkat etmesi gereken hususlara değinen Gastroenterolog Yrd. Doç. Dr. Hakan Güveli ise, “Çölyak hastası geliyor, ben iyiyim diyor. Siz glutensiz diyete tamamen bağlı kalsanız da bağırsaktaki o geniş enterositlerde, üstünde ve altında mikro olaylar olabileceği için vitamin alın. Diğerlerinin hepsinin seviyelerini ölçüp bakıyoruz, bazı ilaçlarla folik asit daha fazla olabiliyor. Ama özellikle vitamin D, B 12, folik asit, vitamin K, eğer vücutta kanama bulgularınız varsa calcium ve multivitamini bu hastalara mutlaka vermek lazım” şeklinde konuştu.




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