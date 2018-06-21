İnce, “Türkiye bu seçim öncesi ilkleri yaşıyor. İlk kez soğan kuru doları geçti. Soğan kuru dolar kurunu geçmişse yangın var demektir” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce beraberindeki heyet ile Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’ni (TÜSİAD) ziyaret etti. İnce, ziyaret öncesinde TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik ile kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

Basın toplantısı TÜSİAD Başkanı Bilecik açıklamalarıyla başladı. Bilecik, “TÜSİAD olarak geleneklerimizde var olan seçimler öncesi siyasi liderlerimizi ve bu seçimlere özgü olarak da Cumhurbaşkanı adaylarımızı ağırlamaktan, mekanımızda istişare yapmaktan dolayı CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye üyelerimiz ile beraber bu güzel istişareyi yapmaktan duyduğumuz memnuniyeti bir kes daha paylaşmak istiyorum. Şu anki ana gündemimiz seçimler dolayısıyla tamamen siyasete odaklanmış vaziyetteyiz. Ancak TÜSİAD olarak baktığımız zaman toplum, sokak, vatandaşlar esas odaklanılan ve konuşulan nokta ekonominin ta kendisidir. Cumhurbaşkanı adaylarımızın ana gündemlerinde doğal olarak ekonomi konuları konuşuluyor. Ekonomide yaşanılan sıkıntıların özellikle seçimlerden sonra getirilecek çözümleri ekonomi politikalarını Muharrem İnce ile konuştuğumuz konuların başında geliyor. Ancak sadece konu ekonomi değil, yüksek demokratik standartları, dış ilişkiler, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi bir çok konuda da istişare yapmaktan memnuniyet duyarız” dedi.

“İlk kez soğan kuru doları geçti”

Ardından söz alan Cumhurbaşkanı adayı İnce, “Türkiye bu seçim öncesi ilkleri yaşıyor. İlk kez soğan doları geçti. Soğan kuru dolar kurunu geçmişse yangın var demektir. Bu yangın varken iş dünyasıyla dertleşmek bir Cumhurbaşkanı adayı olarak çok doğru bir iş olur. Türkiye’nin ekonomisi kırılgan ciddi problemleri var. Bu problemleri çözmeye başlarsak nereden başlayacağız? Herkes şunu bilsin ki demokrasisinden başlayacağız. Demokrasisi düzgün işlemeyen, hukuk devleti olmayan, mahkemeleri bağımsız olmayan bir Türkiye güven veremez. Yerli ve yabancı yatırımcı yada güven veremez. Türkiye tek adamlık yönetiminden kurtulmalıdır. Türkiye demokratikleşmelidir. Türkiye özgürleşmelidir. Türkiye’de telefonlar dinlenmemelidir. Telefon dinleme kaygısı yaşanmamalıdır. Bir yatırımcı Türkiye’ye yatırım yaptıktan 3 ay sonra kurallar değişir mi? Dememelidir” ifadelerini kullandı.

“Her banka görevini yapmalıdır. Ziraat Bankası çiftçilerle ilgilenmelidir medya ile değil” diyen İnce, “Bütün bunları tekrar gözden geçirmeliyiz. Ziraat Bankası, Halk Bankası, Eximbank, Kalkınma Bankasını yeniden yapılandırmalıyız. Umut olmalıyız. Barışmalıyız, kucaklaşmalıyız. Türkiye’nin umutlarını tazelemeye ihtiyaçları var. Türkiye’deki insanların morale ihtiyacı var. 16 yılda Türkiye normalleşmeden uzaklaştı. Türkiye’yi artık bir cazibe merkezi haline getireceğiz” dedi.

“81 milyonun Cumhurbaşkanı olarak çalışıyorum”

İnce, sanayideki yüzde 25’lik atıl kesimi devreye sokacaklarını söyleyerek, “Elimizde bir sihirli sayı var; 29. Almanya’nın yaş ortalaması 40. İskandinav ülkelerinin 45. Türkiye’nin yaş ortalaması 29. İşte bu elimizdeki sihirli sayıdır. Ama bu gençleri iyi eğitirsek sihirli sayı lehimize olur. İyi eğitmezsek başımıza bela olur. Onun için yargısı, demokrasisi, eğitimi topyekun kalkınma planlıyoruz. Tarıma dayalı sanayiden sanayideki yüzde 25’i atıl olan kesimini devreye sokmaktan boş duran meralarımızdan boş ekilmeyen Tarım alanlarımızdan kullanılmayan denizlerimizden hepsini topyekün Türkiye’yi ayağa kaldırmaya ihtiyacımız var. Bunu başaracağız. Bundan yana kimsenin kuşkusu olmasın, ben buna inanıyorum, meydanlar buna inanmış, millet buna inanmış ve 4 Mayıs Cumhurbaşkanlığı adaylığım açıklandığında altı ok rozetini çıkardım Türk bayrağı rozetini taktım. O günden bu yana da 81 milyonun Cumhurbaşkanı olarak çalışıyorum. Allah’ın izni, milletin isteğiyle bu seçimi kazandığımda da gerek Cumhurbaşkanı yardımcılarında gerek bakanlar kurulunda herkesi kucaklayacak şekilde kabineyi bu şekilde kuracağımdan kimsenin kuşkusu olmasın. Partizanca değil, halkını dinleyen haddini bilen bir Cumhurbaşkanı, ayırmayan, kayırmayan ve kamu mallarını savurmayan bir Cumhurbaşkanı olacağım. 3 bin korumayla, 300 araçla gezmeyeceğim. Saraylarda yaşamayacağım” şeklinde konuştu.

“TÜSİAD gelenekleri korumuş, anlatmak istediğim tam da bu”

Muharrem İnce, TÜSİAD’ın Genel Merkezi ile ilgili olarak ise “Az önce farkettim. TÜSİAD Türkiye’nin zenginleri, binayı gördüm isteseydi kaç tane saray yaparlardı ama geleneklerini korumuşlar. Saraylar değil, geleneksel yapıyı koruyabilmek, anlatmak istediğim tam da bu. Bu ülkeyi kalkındırır” ifadelerini kullandı.

İnce’nin ziyaretinde CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, CHP İstanbul Milletvekilleri Aykut Erdoğdu ve Sezgin Tanrıkulu da bulundu.