Gerekirse Sincar’da olacağız. Ülkemizi rahatsız eden kim olursa olsun dinlemeyiz vururuz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’un ilçelerinde yaptığı mitinglerin Ataşehir durağında binlerce vatandaşa seslendi. Bayramda köprü ve otoyolları ücretsiz yaptıklarını söyleyen Erdoğan, "Bay Muharrem ’Birinci ve ikinci köprü ücretsiz niye Yavuz Sultan Selim Köprüsü paralı’ diyor. Sen bir ve ikinci köprüden geç veyahut sandalla karşıya geç. Daha isabetli olur. Devletin kaynaklarını çeşitlendirerek bu kadar güzel eser yapıyoruz. Sen bunlara leke atmak için her türlü taklayı atarsın" dedi.

Ataşehir’e dokuz farklı raylı sistem kazandırdıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP’li vatandaşlarımıza sesleniyorum. İdeolojik yaklaşımları bırakın. Ataşehir Belediye Başkanının eşi burada bol bol daire sahibi oluyor. Daire dağıtıyor. Bunların hesabını sormayacak mı Pazar günü vatandaşlarımız" diye konuştu.

Saadet Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu’nun "Yüksek hızlı tren göçü hızlandırır" açıklamasına sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüksek hızlı treni ülkeye kazandırdık mı? Bir tanesi çıkmış ne işin var yüksek hızlı trende. Sivaslı kardeşlerim. ’Yüksek hızlı trenin ne işi var göçü hızlandırır’ diyor. Bunlar ilkel. Bunlara kağnı vereceksin. Kağnıyla seyahat etsin. Öbürü çıkmış, TİKA mika diyor. MİT’i satacağım diyor. İstihbaratı satacağım diyenden cumhurbaşkanı olur mu? İstihbaratı olmayan bir ülke bitiktir. Sen istihbaratı satacağım diyorsun. Zavallı bunlar" dedi.

İHA ve SİHA’lar ürettiklerini söyleyen Erdoğan, "Akıncı’yı da yapıyoruz. Dört buçuk ton ağırlığında bir buçuk ton bombayı inşallah teröristlere sallayacak" dedi.

Kandil’e operasyonla ilgili de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kandil’e iniyoruz. Neyle, İHA’larla. 20 uçakla on noktayı vurduk. İkinci bir adım daha attık. Terör örgütleri ileri gelenleri toplantı halindeyken hemen İHA’lar sinyal verdi. 35 tane terörist orada etkisiz hale getirildi. Lider kadro bunlar. Afrin’e, Cerablus’a gireceğiz diyoruz, Bay Kemal girmeyin diyor. Siz kimsiniz, biz kimiz. Biz kararımız verdik mi gireriz. Şimdi Irak’tayız, Kandil’deyiz. Gerekirse Sincar’da olacağız. Ülkemizi rahatsız eden kim olursa olsun dinlemeyiz vururuz" dedi.

İmar barışına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 milyonu aşkın başvuru olduğunu söyledi.