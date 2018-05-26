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26 Mayıs 2018 21:28

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytinburnu sahilde vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytinburnu sahilde iftarı bekleyen vatandaşlarla sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytinburnu sahilde vatandaşlarla sohbet etti

26 Mayıs 2018 21:28


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum’daki programlarının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğünün organize ettiği iftara katılmak için İstanbul’a geldi. Atatürk Havalimanı’ndan Yenikapı’ya doğru hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahilde iftarı bekleyen vatandaşları görünce makam aracını durdurdu. Sahilde bulunan vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yoğun ilgi gösterdi. Ezan okunmasını bekleyen bir ailenin sofrasına oturan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukları kucağına alarak sevdi. Çocuklara oyuncak dağıtan Cumhurbaşkanı Erdoğan, fotoğraf çekmek isteyen vatandaşları kırmayarak bol bol fotoğraf çektirdi. Vatandaşlarla sohbetler eden Cumhurbaşkanı Erdoğan buradan emniyet mensuplarının iftarına katılmak için Yenikapı’ya geçti.




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