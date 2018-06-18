Diğer
Kategoriler
18 Haziran 2018 16:34

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasından sonra Faytoncular Odası Başkanı konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mitingde faytonlarla ilgili gelecek düzenlemeyi açıklamasından sonra Faytoncular Odası Başkanı Hıdır Ünal konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasından sonra Faytoncular Odası Başkanı konuştu

18 Haziran 2018 16:34

Ünal bunların dedikodu olduğunu belirterek, “5 yıl önceki gazete haberini yeni olmuş gibi servis ettiler. Bütün bunların arkasında hayvanseverlerin olduğunu düşünüyorum. Bu iddiaların hiçbirisini doğru bulmuyorum” dedi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Büyük İstanbul Mitingde faytonlarla ilgili gelecek düzenlemeyi açıklamasından sonra Faytoncular Odası Başkanı Hıdır Ünal konuştu. Hayvan severlerin dedikodu malzemesi olarak sundukları bu haberlerin hiçbirisini doğru bulmadığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a olan güveninin tam olduğu belirten Ünal, “Bizim bir tek inancımız var. 3 bin kişinin ekmek yediği bu sektörde Cumhurbaşkanımız bunları bir anda işsiz bırakmayacağını düşünüyorum. O vicdan sahibi bir liderdir. Onun da öyle düşüneceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.


Büyükada’nın yerlileri ise ikiye ayrıldı


Büyükada’nın yerlisi olan Suzan Atan, “İnşallah özgürleşirler. Burada faytoncularla ilgili bir sıkıntımız oluyor. Atlara iyi bakılmadığını düşünüyorum. Bütün gün atların çalıştırıyorlar. Burada bir de çok fayton var. Aynı zamanda bisikletler var, akülü arabalar var. Birçok kazaya şahit oluyoruz. Eski faytoncularımız çok iyiydi. Hayvanlara da iyi bakarlardı. Bize de çok iyi davranırlardı. Ama şimdi ne olduğu belirsiz kişiler geliyor” dedi. Yine Büyükada’nın yerlisi olan ve hayvanlara yapılan eziyete değinen Yakup Öküten, “Birkaç kişi faytoncu yüzünden bütün faytoncuların başına olaylar geliyor. Fayton kazaları, hayvanlara eziyetler var. İyi bakanı da var, kötü bakanı da. Hayvana ne kadar verimli bakarsanız o kadar verim alırsınız. Eğer bir hayvana eziyet ile para kazandırıyorsa kendine, bu hayvan üzerinden kazanmış olduğu para ona helal olarak geri dönmez, mutlaka bunun bir tarafından çıkar. O yüzden hayvanlara eziyet etmeden, alın teriyle parasını kazanması lazım” şeklinde konuştu. Büyükada’nın esnaflarından olan Nevzat Yıldırım ise; “1978 yılından beri ben Büyükada’dayım. Esnafım. Ama arabacıların bir geçim kaynağı bu faytonculuk. Anadan babadan gelen bir miras. Öyle bir yanlı bilgiler veriyorlar ki aşırı derecede yanlış bilgiler var. Ufak tefek yanlış arkadaşlarımız olabilir. Onlar kendi aralarında ayıklanıyor. Barındırmazlar orada. Hayvan sevgisi olan bir insan bu işi yapıyor. Bir tane at düşmüş, hayvan hakları onu büyük manşetler yapıyorlar. Ama bir de gerçeğini görseler. Hayvanların, insanların yaşantı tarzlarını görsünler” ifadelerini kullandı.


"Bunlar dedikodudur”


Faytoncular Odası Başkanı Hıdır Ünal, “Bunlar dedikodudur. İnanmıyoruz. Bizim bir tek inancımız var. 3 bin kişinin ekmek yediği bu sektörde Cumhurbaşkanımız bunları bir anda işsiz bırakmayacağını düşünüyorum. O vicdan sahibi bir liderdir. Onun da öyle düşüneceğine inanıyoruz. Ama hayvan severler bizimle olan didişmelerinde başarılı oldular. 5 yıl önceki gazete haberini yeni olmuş gibi servis ettiler. Bütün bunların arkasında hayvan severlerin olduğunu düşünüyorum. Bu iddiaların hiçbirisini doğru bulmuyorum. 200 tane at getirdik. Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından izin alınarak getirildi. İl Tarım Müdürlüğü’nün kontrolünde, hepsinin sağlık kontrolleri yapılmış, çipleri takılmış, sağlıklı hayvanlar getirdik. Adaya atların hepsi kontrollü, sağlık taramasından geçirilmiş olarak getirildi. Faytonlar kalkarsa 4 ada birden felç olur. Adalar’ın başka bir geliri yok. Adaların tamamının sektörü fayton turizminden geçiyor. Fayton olmazsa Adalar’ın hepsi felç olur. Sadece faytoncular değil, diğer esnaflar da perişan olur. Gelen yerli ve yabancı turistlerin tamamı buraya atlı fayton için geliyor. Koşulların iyileştirilmesi lazım, modernize edilmesi lazım. Eksik ahırların tamamlanması lazım. Buraya bir tane at hastanesi yapılması lazım” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
28
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç