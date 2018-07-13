Değirmenci: “Lüks kozmetiği ulaşılabilir kılmak için çalışıyoruz”

Boyner Büyük Mağazacılık Kozmetik ve Aksesuar Direktörü Dilek Çağlayan Değirmenci, ünlü markaların kozmetik ürünlerini Türkiye’de ulaşılabilir kılmak için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Değirmenci daha önce lüks kozmetik ürün alışverişlerinin yurt dışından ya da gümrüksüz satış alanlarından yapıldığını, gelinen son noktada tüketicilerin bu ürünlere daha rahat ulaşabildiklerini vurguladı. Değirmenci, bu çalışmaların artırılarak devam edeceğinin altını çizdi.

“Kozmetikte kazandığımız yeni müşteri oranı yüzde 49”

Boyner’de 120’den fazla markanın ve 10 binden fazla ürünün müşterilerle buluşturulduğunu belirten Değirmenci, “2017 yılında toplam 120 milyon müşteri ağırlayan Boyner’in aynı dönemde kozmetikte kazandığı yeni müşteri oranı yüzde 49” diye konuştu.