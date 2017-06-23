Deniz Feneri hayırseverler ve ihtiyaç sahipleri arasında köprü oldu

Hem devlet hem de sivil yardım kuruluşları aracılığıyla mazlum coğrafyalarda milyonlarca insana yardım elini yardım elini uzatan Türkiye, Ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü. Türkiye’nin önde gelen yardım kuruluşlarından biri olan Deniz Feneri Derneği, bu Ramazan’da da ulaştırdığı yardımlar ile dünyada ve Türkiye’de on binlerce ihtiyaç sahibi aileyi mazlum ve mağdur müslümanları, birbirinden farklı Ramazan projeleri ile de hayırseverleri mutlu etti. Bu projeler kapsamında Ramazan öncesinde yurtiçi ve yurtdışında 50 bin aileye gıda kolisi dağıtıldı. Bu Ramazan 10 bin ihtiyaç sahibine ayakkabıdan eteğe, pantolondan iç çamaşırına kadar bayramlık giysi ulaştırıldı. Türkiye ve dünyada 41 ülkede yetim iftarları düzenlendi.

Ayrıca ‘İslam Dünyası Yetimler günü’ olarak kabul edilen Ramazan’ın 15’nci günü 3 kıta 41 ülkede yetim sofraları kurup, gıda dağıtımı yaptı. Suriye ve Türkiye’deki 10 bin Suriyeli aileye gıda dağıtımı yapıldı. Suriye’deki Azez bölgesinde 5 bin kişinin barındığı ‘Deniz Feneri Haremeyn’ kampında gıda ve temizlik maddesi dağıtıldı. Farklı illerde ve ülkeler de düzenlenen iftarlar ile Deniz Feneri yöneticileri, çalışanları, gönüllüleri, bağışçıları ve ihtiyaç sahibi aileler ‘İftarda Buluşuyoruz’ projesi kapsamında aynı sofrayı paylaştı. Bu Ramazan’da 5 bin kişi aynı iftar sofrasında buluştu. Yakınlarının tedavisi için Ankara’ya gelen ve kalacak yerleri olmadığından hastane bahçelerinde ya da parklarda geceyi geçirmek zorunda kalan ihtiyaç sahiplerine misafirhane hizmetleri sunuldu. Ankara’da bulunan misafirhanede barınma, yemek ve temizlik hizmetleri sunuldu.

Ramazan Bayramı’nın yaklaşması dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Deniz Feneri Derneği Başkanı Avukat Mehmet Cengiz, şu ifadeleri kullandı: “Oruçla, teravih namazıyla, okunan mukabelelerle bir Ramazan Ayının daha sonuna geldik. Bu kutlu ayda nefis muhasebesi yaparak kulluğumuzu gözden geçirdik; muhtaçlara elimizi, soframızı ve gönlümüzü açarak kardeşliğin tadını yüreğimizde hissettik. İçimizdeki ibadet aşkı, insan sevgisi, ihtiyaç sahiplerine el uzatma isteği her zamankinden daha coşkulu bir şekilde davranışlarımıza yansıdı. Şimdi de aynı his ve heyecanla Ramazan Bayramını idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. En yakında olanlardan başlayarak zayıfların elini tutmak, bir ’merhaba’ sözüne hasret insanların yüreğine dokunmak ve onulmaz zannedilen yaraları sarmaktır bayram. Kardeş gibi, dost gibi, anne gibi, baba gibi, yar gibi sevgiyle ve merhametle candan kucaklamaktır tüm yaradılanları, Hepsinin derdine yanabilmek, onların acılarını ama’sız, fakat’sız paylaşabilmektir Yaradan’dan ötürü. Gözleri yolda kalmışlara, bir umut ışığına muhtaçlara ümit olmaktır bayram.Yürekleri enkaz altında bırakmadan, sevgiyi tüm insanlığa paylaştırmak, gönüllerin kıvrımına sevgi köprüleri kurmaktır bayram. Bir çocuğun düşlerini yeşertmek, bir ümidi bin ümit etmektir bayram. Yalnızlıklardan kurtulmak, yüreklerde umut kandillerini yakmak, gönüllerde yeni merhamet sarayları inşa etmek dileğiyle milletimizin ve dünya müslümanlarının ramazan bayramı kutlu olsun”.