Denizbank, 3,2 milyar dolara Dubaili Emirates NBD’ye satıldı

Rus bankası Sberbank, yüzde 99,85 hissesine sahip olduğu Denizbank’ın 3,2 milyar dolara Dubaili Emirates NBD’ye satılması konusunda anlaşmaya vardı. Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) yapılan duyuruya göre tutara ek olarak, Emlrates NBD, 31 Ekim 2017 ile işlemin kapanış tarihi arasındaki dönem için devir bedeli üzerinden Sberbank’a faiz ödeyecek.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Emirates NBD Bank PJSC (Emlrates NBD} ve Sberbank of Russia (Sberbank), Sberbank’m, sahibi olduğu Denizbank A.Ş/nin (Denizbank) hisselerinin yüzde 99,85’inin Emirates NBD’ye satışı konusunda kesin bir sözleşme imzalamıştır. İşlemin tamamlanmasıyla birlikte, Sberbank’ın Denizbank’daki hissedarlığı sona erecektir.

İmzalanan sözleşme doğrultusunda, yüzde 99,85’lik hissenin satış fiyatı Denizbank’ın 31 Ekim 2017 itibarıyla sahip olduğu konsolide özkaynak büyüklüğüne dayalı olarak, fiyat sabitleme mekanizmasıyla birlikte 14,609 milyon TL olarak belirlenmiştir. Söz konusu tutara ek olarak, Emlrates NBD, 31 Ekim 2017 ile işlemin kapanış tarihi arasındaki dönem için devir bedeli üzerinden Sberbank’a faiz ödeyecektir. Denizbank’ın 31 Ekim 2017’den işlemin kapanış tarihîne kadar sürecek dönemde elde ettiği kar Emirates NBD’nln hesabına yazılacaktır. Devir işleminin bir parçası olarak, işlemin kapanışıyla birlikte, Emirates NBD, geçmişte Sberbank tarafından Denizbank’a verilmiş olan sermaye benzeri kredilerin sahipliğini de üstlenecektir.İşlemin kapanışı, Türkiye, Rusya ve Birleşik Arap Emlrliklerl’nin ve Denizbank’ın faaliyet gösterdiği diğer ülkelerin düzenleyici kuruluşlarının onayına tabidir. İşlemin 2018 yılı İçinde tamamlanması beklenmektedir."