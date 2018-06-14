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14 Haziran 2018 14:00

Dental Klinik zincirine Entamed de katıldı

Dental Klinik zincirine Entamed de katıldı.

Dental Klinik zincirine Entamed de katıldı

14 Haziran 2018 14:00


Entamed İnternational CEO’su Diş Hekimi Yalçın Genç, zincir diş kliniği modeliyle Ankara ve Antalya’dan sonra Mart ayında kurulan üçüncü halka olan Dentapol Çayyolu’nda dünya standartlarını belirleyen uluslararası üne sahip kliniklerle aynı teknolojik modelleri kullanmayı hedefleyerek büyüyen bu zincire Temmuz ayında Kocaeli şubesinin de katıldığını açıkladı. Halen yurt içi ve yurt dışında birçok şube ile ilgili planlamaların devam ettiğini belirten Genç, “Entamed çatısı altında kurulan ’Dentapol Academy’ sayesinde dünya çapındaki gelişmeleri takip ederek, bilgilerini sürekli güncelleyen dinamik kadrosuna katılacak yeni ekip arkadaşlarına marka yönetimi, pazar stratejisi, beden dili gibi eğitimlerin yanı sıra inovatif tedavi teknikleri ve bunların iş akış modellemelerinin eğitimlerini sağlayarak sunmaya çalıştığı hizmeti standardize ediyor” dedi.


Yalçın Genç, bu üç markanın yakın vadede ülke sınırlarını aşacak potansiyeli olduğunu ve Türkiye’nin her bölgesi dışında Kıbrıs, Avrupa, Türki Cumhuriyetler ve Ortadoğu ülkeleri ile ilgili de franchise taleplerini değerlendirdiklerini aktardı.




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