Dereağzı Mahallesi yeni muhtarlık binasına kavuştu

“Beylikdüzü’nde ve tüm Türkiye’de örnek bir biçimde yaşanması adına muhtarlıklarımızı mahallelerin odak noktası olan merkezlere taşımış olduk” diyen Başkan İmamoğlu, Mahallemiz Dereağzı Muhtarlık ve Belediye Çözüm Merkezi’ni Beylikdüzü Kaymakamı Mehmet Okur, Mahalle Muhtarı Eşref Taşkıran ve mahallelinin katılımı ile açtı.

Beylikdüzü’nün her mahallesine tek tek muhtarlık binaları kazandıran Beylikdüzü Belediyesi, Mahallemiz Dereağzı Muhtarlık ve Çözüm Merkezi’ni açtı.Yeni muhtarlık binalarının 9.’su olan projenin açılışına Beylikdüzü Kaymakamı Mehmet Okur, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve danışmanları, birim müdürleri,mahalle muhtarları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Dereağzı Mahalle Muhtarı Eşref Taşkıran; Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere emek veren herkese teşekkür ettiğini belirtti ve “Mahallemize ve bölgemize hayırlı olsun” dedi.

“Çözüm odaklı bir yapıya kavuşturduk”

Dereağzı Mahallesi’ni nüfus profili ve yoğunluğu açısından değerlendiren, bölgenin özel bir konumu olduğuna dikkat çeken Başkan İmamoğlu, “ Dereağzı’nda Gürpınar ile sınır olunan bir yerdeyken daha işlek olan bu yeri tespit ettik. Muhtarımızla en doğru yeri seçmeye çalıştık. Nüfus yoğunluğu çok büyümeyen bir mahallemiz. İmar açısından kapalı olan sahil bölümü var.” şeklinde konuştu. İmamoğlu, muhtarlıkları tüm ilçe çapında daha modern ve çözüm odaklı bir yapıya kavuşturduklarını belirterek, “Demokrasinin en temel unsuru olan tarihi muhtarlık kavramının Beylikdüzü’nde ve tüm Türkiye’de örnek bir biçimde yaşanması adına muhtarlıklarımızı mahallelerin odak noktası olan merkezlere taşımış olduk. İlçemize ve Türkiye demokrasisine muhtarlığın iyi hizmetler sunması ve kıymetinin anlaşılması dileği ile bölgeye hayırlı olsun”dedi.

“Dereağzı giderek gelişiyor”

Her mahalleye eşit hizmet anlayışı ile yollarına devam ettiklerini, Beylikdüzü’nün her mahallesine, her sokağına dokunduklarını söyleyen İmamoğlu, Dereağzı Mahallesi’ni kapsayan güzel gelişmelerin olduğunu vurguladı ve “Dereağzı Mahallesi’nde Doğa ve Yaşam Merkezi’ni de açacağız. Herkese buraya bekliyoruz. İstanbul’un en fonksiyonel izci kamplarından birini oluşturmuş durumdayız. Ayrıca bu bölgeye yakın Umut Meyve Ormanı ve Hobi Bahçemiz de var. Dereağzı giderek gelişiyor” diye ifadelerde bulundu.

"Bu projeyi çok önemsiyorum"

Beylikdüzü Kaymakamı Mehmet Okur da muhtarlık müessesesinin devletin fonksiyonu içinde temel bir noktaya sahip olduğunu ifade ederek, “Devletin vatandaşla ilk temas kurduğu nokta, bir köprü, devletin mahallemizde göz, kulağı, her şeyi. Bu nedenle muhtarlarımızın daha iyi hizmet vermesi açısından belediyemizin hazırladığı bu projeyi çok önemsiyorum. Başkanımıza şahsım ve vatandaşlarımız adına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.