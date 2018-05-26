Fulya Tezel, parlayan bir cilt için yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi.

Fulya Tezel, "Cildi sadece görsel ve estetiksel yönünden değil aynı zamanda da hem sağlık hem de cildin ilerleyen yaşlarda oluşan deformasyonun daha düşük seviyelerde olması ve kırışıklıkların önlenebilmesi yönünden cildin temizliği ve bakımı çok önemlidir. Özellikle de UV ışınları, makyaj, sigara, serbest radikaller, stres, hava kirliliği ve yanlış beslenme gibi etkenler cildin olumsuz yönde etkilenmesine neden oluyor. Bu durumda cildin henüz çok erken yaşlardan itibaren deformasyona uğramasına ve kırışıklıklar ile karşı karşıya kalmasına neden olabiliyor. Bu yüzden cilt bakımı son derece önemlidir. Profesyonel cilt bakımı Ankara hizmetleri ile çok daha modern tekniklerden yararlanarak kaliteli bakım uygulamaları gerçekleştiriliyor” dedi.

"20 yaşından itibaren her insanın ayda en az bir kez cilt bakımını yapması gerekiyor”

Cildin canlılığını, parlaklığı ve dinamikliği sağlıklı bir vücudun en önemli simgelerinden birisi olarak öne çıktığını kaydeden Dr. Tezel, "Bu neden dolayısı ile de 20 yaşından itibaren her insanın ayda en az bir kez cilt bakımını yapması gerekiyor. Günümüzde doğru cilt bakım ürünlerinin seçimi son derece önemlidir. Bu yüzden özellikle de cilt bakımı ürün seçimlerinde profesyonel ve uzman kişilerin önerileri ve değerlendirmelerinden yararlanılması gerekiyor. Özellikle de cilt bakım uzmanı tarafından yapılacak cilt analizleri üzerinden cilt bakım uygulamalarının yapılması gerekiyor. Böylece çok daha doğru ve ideal cilt bakım uygulamaları yapılabiliyor" ifadelerini kullandı.