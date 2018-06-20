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20 Haziran 2018 11:45

Dev geminin İstanbul Boğazı’ndan geçişi sürüyor

Türkakım Doğalgaz Boru Hattı’nın çalışmalarında kullanılan dünyanın en büyük inşaat gemisi Pioneering Spirit’in Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altından geçişi havadan görüntülendi.

Dev geminin İstanbul Boğazı’ndan geçişi sürüyor

20 Haziran 2018 11:45


TürkAkım’ın Türkiye’ye doğalgaz tedarik edecek ilk hattının 930 kilometrelik derin deniz kesimindeki çalışmalarını tamamlamasının ardından Hollanda’da bakım ve onarımı yapılan ’Pioneering Spirit’ adlı yedekli boyu 448 metre, toplam 382 metre boyunda ve 403 bin 342 groston ağırlığındaki Malta bayraklı dev gemi Karadeniz’e dönüş yolunda ilerliyor. Sabah saatlerinden itibaren İstanbul Boğazına gelen dev gemi için boğaz trafiği çift yönlü olarak kapatıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün altından sabah saatlerinde geçen gemi saat 11.20 sıralarında da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altından geçti. Gemiye kıyı emniyetine bağlı römorkörler eşlik ederken, geçiş havadan görüntülendi. Görüntülerde geminin boğazın eşsiz manzarayla buluşması seyrine doyum olmayan bir görüntü oluşturdu. Köprüden geçişi tamamlanan gemi Karadeniz’e doğru ilerlerken, boğazın çift yönlü trafiğe kapatılma işlemi geçiş süresince devam edecek.




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