yıldönümü, Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen bir törenle kutlandı.

yıldönümü, Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen bir törenle kutlandı. İç Hatlar Terminali’ndeki DHMİ Konferans Salonu’nda düzenlenen törene, Mülki İdare Amiri Mehmet Ali Ulutaş, DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, TAV İstanbul Genel Müdürü Kemal Ünlü, Onur Air Genel Müdürü Teoman Tosun ve kuruluş temsilcileri katıldı.

DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak yaptığı konuşmada, ”85. yılı geride bıraktık. Buralara gelmek kolay değildi. Büyük aşamalar kaydettik” dedi.

Atatürk Havalimanı’na vefa alkışı

Ocak, havacılıkta 2023 hedeflerine bugünden ulaşıldığını belirterek, 30 milyon yolcu kapasiteli havalimanı hedefinden 200 milyon yolcu kapasiteli dünyanın en büyük havalimanını hizmete açmanın heyecanını yaşadıklarını kaydetti.

”Bize hedefler dayanmıyor. Hedefleri yıkıp geçiyoruz” diyen Ocak, Türk sivil havacılığının dünyada da liderliğe soyunduğunu ifade etti. 85. yıl törenini Atatürk Havalmanı’nda düzenlemelerindeki amacın, Türk sivil havacılığında çok önemli yeri bulunan ve büyük hizmetler verilmiş bu havalimanına vefa borcu olduğunu dile getiren Ocak, törene katılanlardan Atatürk Havalimanı için alkış istedi.

DHMİ Atatürk Havalimanı Başmüdürü Timur Alp Bayrak ise konuşmasında, 800 civarında şirketin bulunduğu ve 50 bin çalışanın görev yaptığı Atatürk Havalimanının havacılığın kalbi olduğunu söyledi.