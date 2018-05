Dolapdere sakinleri sokak iftarında buluştu

Binlerce kişinin hep birlikte oruçlarını açtığı iftar programına katılan Başkan Demircan, “Komşu komşunun külüne muhtaçtır. İşin sırrı paylaşmakta. Onun için Cenab-ı Allah her sene Ramazan Ayında bize paylaşmanın önemini hatırlatıyor.” dedi.

On bir ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Beyoğlu’nda cadde ve sokaklar iftar sofraları ile şenlendi. Beyoğlu Belediyesi tarafından Taksim Meydanı ve Hasköy Sahil’in yanı sıra her gün iki farklı sokakta kurulan iftar sofralarında 5 bin kişi hep birlikte orucunu açıyor. Mahallelinin buluşma noktası olan sokak iftarlarının ilk adresi Dolapdere’de bulunan Bostan ve Sururi mahalleleri oldu. Canlı tasavvuf musikisi eşliğinde iftar saatini bekleyen vatandaşlar ezanın okunması ile birlikte hep beraber oruçlarını açtı. Binlerce vatandaşı bir araya getiren sokak iftarlarına Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ile AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Harun Muş da katılarak vatandaşla birlikte iftar yaptı.Ramazan ayının önemine vurgu yapan Başkan Demircan, “Ramazan ayı rahmet ayı, bereket ayı, paylaşma ayıdır. Cenabı Allah bu evreni bizim için yarattı. Bizler tek başına yaşayan varlıklar değiliz. Havaya, suya, güneşe, insana, komşuya muhtacız. Su olmazsa yaşayamayız, hava olmazsa yaşayamayız. Onun için insan paylaşmak zorunda. Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Dünyanın kuralı bu. İşin sırrı paylaşmakta. Onun için Cenabı Allah her sene Ramazan ayında bize paylaşmanın önemini hatırlatıyor.” dedi.