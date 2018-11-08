Dünya Basını manşetleriyle Atatürk kitabı Dergilik'te

Dijital yayın platformu Dergilik, Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 80'inci yıldönümünde, okuyucularını özel bir eserle buluşturacak. Televizyon gazeteciliğinin duayenlerinden Nuri Çolakoğlu'nun hazırladığı ‘Kasım 1938-Dünya Basınında Atatürk' kitabı, 10 Kasım itibarıyla Dergilik raflarında yerini alacak.

Turkcell'in dijital yayın platformu Dergilik, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 80'inci yıldönümünde, çok özel bir eseri okuyucularıyla buluşturacak. Türkiye'de televizyon gazeteciliğinin önde gelen isimlerinden Nuri Çolakoğlu'nun hazırladığı ‘Kasım 1938-Dünya Basınında Atatürk' adlı kitabı tüm Dergilik abonelerine ücretsiz olarak sunulacak.

43 ülkeden 117 gazete yer alıyor

Yapılan bilgilendirmede; ‘Kasım 1938-Dünya Basınında Atatürk' kitabı, Nuri M. Çolakoğlu'nun 1987'de Londra'da hem Milliyet'in Büro Şefi, hem de BBC'nin Türkçe Yayınları Bölümü'nde programcı olarak çalıştığı günlerde hazırlanmaya başladı. Kitapta Güney Amerika'dan Japonya'ya, Güney Afrika'dan Kanada'ya, Avustralya'dan Mısır'a dünyanın uzak köşelerinde yayınlanan gazetelerde Atatürk'ün ölüm haberleri ve Atatürk'ü çağdaşlarının nasıl değerlendirdiği, ona başka ulusların nasıl veda ettikleri gözler önüne seriliyor. 622 sayfadan oluşan eser, Atatürk'ün ölümünü izleyen iki haftada 11-25 Kasım 1938 arasında yayınlanan 51 ülkeden 193 gazetede, 23 dilde yayımlanan makale, haber ve yorumlar bulunuyor.

Tarihe kayıt düşen kitap

Çolakoğlu bu çalışmanın önemli bir yanına dikkat çekerken, "Bu kitap tarihe kayıt düşme amacıyla başladı. Atatürk'ün ömrünü verdiği değerler sistemi, yaşam tarzı ölümünün üstünden geçen yıllarla Türkiye'de kök salmış, yerleşmişti. Ama buna karşılık nereden nereye geldiğimiz hakkında bizde bir perspektif kayması olmuştu. Ancak o çağı yaşamış, 1920'lerin dağılmış, parçalanmış, ölmeye yüz tutmuş, geri bir toplumunun 20 yıldan kısa bir sürede, tıpkı önce etrafına koza ören bir tırtılın kısa sürede göz kamaştırıcı bir kelebeğe dönüşmesine tanık olmuş gazeteciler, bu olgu karşısındaki şaşkınlık ve hayranlığı dile getirmeye yetecek sözcük bulmakta zorlanıyor gibiydi" dedi.