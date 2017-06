Dünya ikincisi olan engelli basketbolcular İstanbul’a döndü

Kanada’nın Toronto şehrinde gerçekleştirilen U23 Dünya Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası’nda dünya ikincisi olan Tekerlekli Sandalye U23 Genç Milli Takımı, Türk Hava Yolları’nın tarifeli uçağıyla akşam saatlerinde İstanbul’a döndü. İkincilik kupasıyla yurda dönen milli sporcuları Atatürk Havalimanı’nda Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve federasyon yetkilileri çiçeklerle karşıladı. Hidayet Türkoğlu sporcuları tek tek tebrik etti.

“Federasyon olarak onların yanında olmak istedik”

Şampiyonada elde edilen başarıya ilişkin değerlendirmede bulunan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, “Basketbolun geçtiği her noktada bizler bir şekilde olmak istiyoruz. Bu başarı gerçekten gurur duyulacak bir başarıdır. Takımımız Şubat ayında da Avrupa Şampiyonu olmuştu. Şimdi de dünya ikincisi oldular. Bütün kardeşlerimizi gönülden tebrik ediyorum. Son zamanlarda ülke olarak dünyanın her yerinde ülkemizi başarıyla temsil eden birçok branşımız var. Tekerlekli sandalye basketbol takımımız bunlardan bir tanesi. Biz de federasyon olarak onların yanında olmak istedik. Şu an A Milli Kadın Basketbol Takımımız da Çek Cumhuriyeti’yle çeyrek finale kaldı. Perşembe günü de o müsabaka oynanacak. Bu tarz başarılar bizi her zaman gururlandırıyor” şeklinde konuştu.

“U23 Gençler kategorisinde elde edilmiş en iyi derece”

U23 Dünya Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nın Başantrenörü Kemal Okur ise, ”Takımımız Ocak ayında Avrupa Şampiyonu olarak aslında gücünü ortaya koymuştu. Dünya şampiyonasında da kupanın favorilerinden birisi bizdik, diğeri de İngilizlerdi. Hiç yenilmeden finale geldik. 7 müsabakayı üst üste kazandık. Finalde ilk periyotlarda çok iyi başladık. Savunma sistemimiz etkili olunca İngilizler sayı yapamadı ama sonradan taktik değişti. Neticede İngilizlere yenildik. Dünya ikinciliği U23 Gençler kategorisinde ilk defa elde edilmiş en iyi derecemiz. Daha önceki iyi olan derece Adana’da dünya şampiyonasında 5’incilik olarak gerçekleşmişti. Bundan sonra daha emin adımlarla yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.