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13 Haziran 2018 11:05

Dünya Kupası’nda heyecan başlıyor

Rusya’da düzenlenecek FIFA Dünya Kupası, yarın Rusya-Suudi Arabistan arasındaki mücadele ile başlayacak.

Dünya Kupası’nda heyecan başlıyor

13 Haziran 2018 11:05

32 takımın yer alacağı turnuva 15 Temmuz’da Moskovo’daki final karşılaşmasıyla sona erecek.


FIFA Dünya Kupası’nda heyecan yarın başlayacak. Turnuvanın açılış maçında ev sahibi Rusya, TSİ 18.00’de Suudi Arabistan ile mücadele edecek. 5 kıtadan 32 takım 8 grupta yer alıyor. Organizasyonda Avrupa’dan 14, Asya Güney Amerika ve Afrika’dan 5’er, Kuzey ve Orta Amerika’dan ise 3’er ülke yer alıyor.



Final 15 Temmuz’da Moskova’da


Toplam 11 kentte 12 stadyumda düzenlenecek turnuvada ilk turda 48 toplamda ise 64 maç oynanacak. Grup maçları 28 Haziran’da sona erecek. İkinci tur maçları 30 Haziran, 1, 2 ve 3 Temmuz’da, çeyrek final 6-7 Temmuz’da, yarı final maçları ise 10-11 Temmuz’da yapılacak. 14 Temmuz’da üçüncülük mücadelesi, final ise 15 Temmuz’da Moskova’da oynanacak.



En çok Brezilya


Geçmişte 20 kez organize edilen Dünya Kupası’nı Brezilya beş, Almanya ve İtalya dört, Arjantin ve Uruguay iki, İngiltere, Fransa ve İspanya ise birer kez kazandı. Son olarak Brezilya’da düzenlenen turnuvayı Almanya, finalde Arjantin’i geçerek kazanmıştı.


Turnuvada Rusya’nın Moskova, St. Petersburg, Kaliningrad, Kazan, Soçi, Nijniy Novgorod, Rostov, Samara, Volgograd, Saransk ve Yekaterinburg şehirlerinde bulunan stadyumlar ev sahipliği yapacak.


Dünya Kupası grup ise şu şekilde:



A Grubu: Rusya, Mısır, Suudi Arabistan, Uruguay


B Grubu: İspanya, Fas, İran, Portekiz


C Grubu: Fransa, Avustralya, Danimarka, Peru


D Grubu: Arjantin, Hırvatistan, İzlanda, Nijerya


E Grubu: Brezilya, İsviçre, Kosta Rika, Sırbistan


F Grubu: Almanya, Güney Kore, İsveç, Meksika


G Grubu: Belçika, İngiltere, Panama, Tunus


H Grubu: Kolombiya, Japonya, Polonya, Senegal




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