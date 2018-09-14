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Dünyanın en popüler dergileri şimdi Dergilik'te

Dijital yayın platformu Dergilik, artık binden fazla İngilizce dergiyi okuyucularına sunmaya başladığını duyurdu.


Türkiye'deki ulusal ve yerel gazeteler ile birlikte 500'den fazla yerli dergiyi tek bir uygulamada buluşturan Turkcell'in dijital yayın platformu Dergilik binin üzerinde yabancı dergiyi abonelerine sunuyor. Yapılan açıklamaya göre, Newsweek, TopGear, Empire, Bloomberg Businessweek, Fast Company, Forbes, Hello, Inc., PlayStation, Popular Science gibi dünyanın en önemli yayınlarını barındıran Dergilik tüm operatör kullanıcıları tarafından Apple Store ve Google Play üzerinden indirilebiliyor.

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