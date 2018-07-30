Yerli üretimimizle dünya pazarının yüzde 40’ını domine ediyoruz” dedi.

Yaklaşık 30 yıldır mevcut araçları VIP rahatlığına kavuşturan Türk şirketi Ertex’in Yönetim Kurulu Başkanı Salih Malkoç, dünyanın dört bir yanından gelen taleplerle sipariş rekorları kırdıklarını belirtti. Malkoç, “Yerli üretimimizle dünya pazarının yüzde 40’ını domine ediyoruz” dedi. Malkoç, gelecek dönemde sürücüsüz VIP araçlar tasarlayıp, hizmete sunmayı hedeflediklerinin de altını çizdi.

Yılda 200 araç üretiliyor

Kişisel zevke göre verilen siparişleri yetiştirebilmek için 3 vardiya ile tam kapasite çalıştıklarına dikkat çeken Salih Malkoç, “Bir aracın yapımı ortalama 1,5 ay sürüyor. Yılda yaklaşık 200 aracı VIP’e çeviriyoruz ve tasarladığımız her iki araçtan birini sipariş kapsamında ihraç ediyoruz.”

Dünyaya VIP rahatlığı

Avrupa’da başta Fransa, Almanya, Hollanda olmak üzere tüm AB ülkelerinden; Asya ve Orta Doğu’da ise ağırlıklı olarak Azerbaycan, Dubai, Katar ve Suudi Arabistan’dan ciddi talep aldıklarını kaydeden Malkoç şu bilgileri verdi: “Bu yılın ilk 6 ayında satışları ikiye katlayarak 47 araç ihracı gerçekleştirdik. Yaptığımız tasarımlar, Türkiye’ye büyük katma değer artışı ve döviz girdisi sağlıyor. Almanya’dan gelen araçları VIP tasarımına çevirip, 3 katı değer kazandırarak ihraç ediyoruz.”

“Orta Doğu’nun konfor, rahatlık ve lüks tutkusu limuzine ilgiyi arttırdı”

Orta Doğu ülkelerinin daha çok limuzin modellerine talip olduğunu kaydeden Salih Malkoç, “Limuzin modeli, Ertex Otomotiv’in dünyada ilk defa minibüsleri uzatıp, VIP limuzin haline getirmesi ile geliştirildi. Limuzin modelinde araç uzatılarak daha geniş ve konforlu kullanım alanı sağlıyoruz. Bu modelimiz Orta Doğu ülkelerindeki müşterilerimizden yoğun ilgi görüyor. Avrupa ülkelerindeki müşterilerimiz ise daha çok Business Edition modelimize ilgi gösteriyor. Bu modelde keskin hatlar bulunmuyor. Tamamen Ertex Otomotiv’in tasarladığı, sade görünümlü ve fonksiyonel özelliklere sahip bir araç sınıfı. Ertex olarak biz, tasarımı, ’Geleneğin ve teknolojinin birlikteliği, ultra-lüks ambiyans ve ideal ofis ortamının kaynaşması’ olarak tanımlıyoruz.”

“Sürücüsüz VIP araçlar tasarlayıp, hizmete sunmayı hedefliyoruz”

Birçok otomobil üreticisinin 2020’de en az bir adet sürücüsüz araç modelini pazara sunacağını ifade eden Malkoç, “Gelecek elektrikli ve sürücüsüz araçlarda. Müşterilerimizin büyük çoğunluğu, ihtiyaç duyduğu özel alanı temin etmek için sürücü kabini ile arasında izolasyonu tercih ediyor. Müşteri kitlemizin sürücüsüz araçlara da yoğun talep göstereceğini öngörüyoruz ve bu araçlar yola çıktığında biz de en az bir üretici ile birlikte çalışarak sürücüsüz VIP araçlar tasarlayıp, hizmete sunmayı hedefliyoruz.” açıklamasında bulundu.

VIP helikopter

Firma, 2017 yılında TAI işbirliği ile ilk yerli VIP helikopteri ‘Ertex VIP Helikopter T625 - V (VIP)’i üretti. Bunun yayında ise, zırlı VIP minibüs üretimi de gerçekleştiriliyor.