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21 Kasım 2017 17:58

E-5’te cinayet

Esenyurt E-5 yan yolda bir kişi silahla vurularak öldürüldü.

E-5’te cinayet

21 Kasım 2017 17:58


Olay, Esenyurt Haramidere E-5 yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen 50 yaşlarında bir kişi kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından Güzelyurt mevkiinde silahla vuruldu. Silah sesini duyan çevredeki olayın yaşandığı bölgeye gelince, şahsın yaralı bir şekilde yerde yattığını gördü. Sağlık ve polis ekiplerini arayarak durumu bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları inceleme sonrasında şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.


Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olayla ilgili kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.




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