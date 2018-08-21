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21 Ağustos 2018 04:09

E-5’te takla atan araçtaki kişi hayatını kaybetti

E-5 Beylikdüzü mevkiinde meydana gelen kaza sonrası takla atan araçtaki kişi hayatını kaybetti.

E-5’te takla atan araçtaki kişi hayatını kaybetti

21 Ağustos 2018 04:09


Kaza, 02.00 sıralarında E-5 Beylikdüzü mevkiinde Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden aynı yönde ilerleyen iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 34 ZT 0999 plakalı otomobil önce bariyerlere çarptı. Daha sonra savrulan araç taklalar atmaya başladı. Takla atan araçta bulunan bir kişi araç içinde sıkıştı. Kazayı görenler hemen yardıma koştu. Yolda ters bir şekilde duran otomobili düzelten çevredekiler araç içinde sıkışan ve ismi öğrenilemeyen kişiyi çıkardı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı hastaneye kaldırılırken yolda yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.


Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.




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