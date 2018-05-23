Ebeveynlere uyarı: "Aldığınız ürünün etiketini okuyun"

Hüseyin Kami Büyüközer,, “Çocuklar için üretilmiş ürünleri anne-baba olarak öncelikle soruşturmadan, etiketini dikkatle okumadan satın almamalıyız” dedi.

Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Araştırmaları Derneği (GİMDES) Başkanı Hüseyin Kami Büyüközer, genellikle marketlerden alınan ürünlerin içerisindene tür kimyasal maddelerin bulunduğuna dikkat edilmediğini söyledi. Bu hususta ebeveynleri uyaran Büyüközer, "Çocuklar için üretilmiş ürünleri de anne babalar olarak öncelikle soruşturmadan, etiketini dikkatle okumadan satın almamalıyız” dedi.

Büyüközer, “Market raflarını tıka basa dolduran, süslü ambalajlara sarılmış fabrikasyon ürünlerin pek çoğunda yüzlerce katkı maddesi kullanılmaktadır. Özellikle çocuklar için üretilen şekerlemeler, çikolatalar, pastalar, cipsler ve birçok ürün hakkında bilgi sahibi olmadan almaktayız. Bu gibi ürünlerin etiketini okumak pek çok anne babanın aklına dahi gelmez. Çocuklar için üretilmiş ürünleri de anne babalar olarak öncelikle soruşturmadan, etiketini dikkatle okumadan satın almamalıyız” ifadelerini kullandı.

“Ucuzunu, kalitelisini, meşhur olanını yerine Helal olanı almalıyız”

Türkiye’de üretilen ürünlerin içerisinde dahi ithal edilen katkı maddelerinin olduğunu söyleyen Büyüközer, “Büyük bir ithal ürün pazarı var. Bu pazarda ise büyük ve tanınmış firmalar da yer alıyor. Ülkemizde üretilen ürünlerde dahi katkı maddelerinin hemen hemen tamamı ithal edilmektedir. Bu karmaşa ortamında dikkat edilmesi gereken en önemli husus ise; ucuzunu, kalitelisini, meşhur olanını aramak yerine Helal ve Tayyib şartlarda üretilmiş olanları aramak olmalıdır. Hepsinden önemlisi ise haram katkı maddesi bulaştırılmamışını talep ediniz” dedi.

“Çocuklarımızı, koladan, gazozdan ve enerji içeceklerinden koruyun”

Yüksek oranda kafein içeren kola, gazoz ve enerji içeceklerinin çocuklar üzerinde yol açabileceği sağlık problemlerinin çok sayıda olduğunu vurgulayan Büyüközer, son olarak şu noktalara dikkat çekti: "Çocukları bu gibi içeceklerden uzak tutmalıyız. Uzmanların raporuna göre çocuklarda Hiperaktiviteye yol açtığı ispatlanan gıda boyalarının, koruyucularının ve suni tatlandırıcılarının üretimden ve satıştan kaldırılmasına karar verilmelidir. Kimyasal katkı maddeleri ile ilgili olarak bugüne kadar oldukça geniş bilgiler vermeye çalıştık. Bilhassa çocuk gıdalarında bilinçsizce kullanılmaya devam edilen bazı zararlı, hatta tehlikeli katkı maddelerine de dikkat etmeliyiz. Hatalarımızdan vazgeçmek için Ramazan ayımız bir fırsattır. Bu ayın kıymetini heba etmeyelim.”