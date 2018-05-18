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18 Mayıs 2018 11:54

Eczacıbaşı VitrA, ’Boskovic ile devam’ dedi

Eczacıbaşı VitrA, genç yıldız Tijana Boskovic’in sözleşmesini 2020-2021 sezonunun sonuna kadar uzattı.

Eczacıbaşı VitrA, ’Boskovic ile devam’ dedi

18 Mayıs 2018 11:54


Genç yaşında birçok başarıya imza atan ve geçtiğimiz sezon CEV tarafından, ’Yılın Voleybolcusu’ seçilen Tijana Boskovic, son olarak Eczacıbaşı VitrA ile 2018 CEV Kupası’nı kazanmıştı.


Sırp milli voleybolcu Tijana Boskovic, 2010-2011 sezonunda, ZOK Hercegovac Takımı’nın altyapısında oynamaya başladı. 2015-2016 sezonunda Eczacıbaşı Spor Kulübü’ne katıldı.



Kulüp Başarıları


Sırbistan Şampiyonluğu (2013-2014)


2 Sırbistan Süper Kupası (2013 ve 2014)


Milli Takımla 2014 Avrupa Gençler Şampiyonası- birincilik- ’MVP-En Değerli Oyuncusu’


2016 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonluğu


2017 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi üçüncülük


2018 CEV Kupası Şampiyonluğu



Milli Takım Başarıları


2015 Dünya Kupası- İkincilik


2015 Avrupa Şampiyonası- üçüncülük


2016 Rio Olimpiyatları- ikincilik


2017 Avrupa Şampiyonası- birincilik


2017 Dünya Grand Prix- üçüncülük



Bireysel Başarılar


FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası- MVP- En Değerli Oyuncu (2016)


FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası- En İyi Pasör Çaprazı (2016, 2017)


2017 Dünya Grand Prix- En İyi Pasör Çaprazı


2017 Avrupa Şampiyonası- En Değerli Oyuncu


2018 CEV Kupası- En Değerli Oyuncu




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