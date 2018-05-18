Eczacıbaşı VitrA, ’Boskovic ile devam’ dedi

Genç yaşında birçok başarıya imza atan ve geçtiğimiz sezon CEV tarafından, ’Yılın Voleybolcusu’ seçilen Tijana Boskovic, son olarak Eczacıbaşı VitrA ile 2018 CEV Kupası’nı kazanmıştı.

Sırp milli voleybolcu Tijana Boskovic, 2010-2011 sezonunda, ZOK Hercegovac Takımı’nın altyapısında oynamaya başladı. 2015-2016 sezonunda Eczacıbaşı Spor Kulübü’ne katıldı.

Kulüp Başarıları

Sırbistan Şampiyonluğu (2013-2014)

2 Sırbistan Süper Kupası (2013 ve 2014)

Milli Takımla 2014 Avrupa Gençler Şampiyonası- birincilik- ’MVP-En Değerli Oyuncusu’

2016 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonluğu

2017 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi üçüncülük

2018 CEV Kupası Şampiyonluğu

Milli Takım Başarıları

2015 Dünya Kupası- İkincilik

2015 Avrupa Şampiyonası- üçüncülük

2016 Rio Olimpiyatları- ikincilik

2017 Avrupa Şampiyonası- birincilik

2017 Dünya Grand Prix- üçüncülük

Bireysel Başarılar

FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası- MVP- En Değerli Oyuncu (2016)

FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası- En İyi Pasör Çaprazı (2016, 2017)

2017 Dünya Grand Prix- En İyi Pasör Çaprazı

2017 Avrupa Şampiyonası- En Değerli Oyuncu

2018 CEV Kupası- En Değerli Oyuncu